5歲唐狗蕩失西九龍　主人心急尋　櫻桃街公園及果欄最後露面

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-06-08 08:59

西九龍公路昨（7日）深夜10時半，一隻狗在公路上狂奔，險象環生。車CAM拍攝到狗狗一直跑向油麻地、奧運方向。狗主Colleen接受《香港01》訪問表示，昨日上午帶同飼養2年的唐狗女Tri到西九文化區散步，被鄰近商場保安要求「綁住佢」，Tri懷疑受驚跑走，自此失蹤。Colleen指Tri是首次到西九龍遊玩，對該區並不熟悉，走上公路或是尋路回沙田的家，經過熱心市民協助，相信Tri在櫻桃街公園及果欄最後露面。她希望市民協助尋狗，但由於Tri性格害羞，熱心市民如發現身上有白色三角、有紫色頸圈的唐狗影蹤，請立即聯絡她，盡量保持狗狗在原地，避免狗狗再受驚跑走。

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狗主Colleen表示周一（7日）上午與朋友到西九龍文化區溜狗，被鄰近商場保安要求「綁住佢」，性格害羞的唐狗女Tri懷疑受驚跑走，跑向大角咀、油麻地、奧運一帶。Colleen指她們家住沙田，是第一次帶Tri到西九龍遊玩，狗狗對該區並不熟悉。周一深夜10時半，有市民拍攝到一隻狗狗在西九龍公路奔跑，跑到油麻地果欄。Colleen確定片中狗狗是Tri，相信Tri是想走上公路或是尋路回沙田的家，而牠在櫻桃街公園及果欄最後露面。

Tri毛色是 黑、白、啡色，身上有白色三角形花紋，戴上紫色頸圈，頸圈上有Tri的名字和主人電話。狗主Colleen將會就事件報案，同時希望市民協助尋狗，但由於Tri性格害羞，熱心市民如發現其影蹤，請立即聯絡她，盡量保持狗狗在原地，避免狗狗再受驚跑走。