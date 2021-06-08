非禮女乘客　休班女警制止反被拖行致重傷　西營盤巴士色狼落網

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 最後更新日期： 2021-06-08 12:17

32歲電子產品銷售員上周五（4日）涉嫌在城巴7號巴士上非禮女乘客，休班女警長聞訊制止時，色狼突然逃走，更由上層拖行女警長至下層，導致她身體多處受傷。警方經過連日追查，昨晚（7日）拘捕一名男子，他涉嫌非禮及傷人被扣查，警方正調查被捕人是否牽涉其他風化案，呼籲市民如目擊經過，可聯絡警方協助調查。

西區警區刑事總督察侯禮文講解案情，指上周五（6月4日）晚上約8時半，女事主放工乘坐城巴7號路線，由中環前往香港仔石排灣。她坐在上層閉目休息，期間感覺有人從後伸手出來三番四次觸碰其胸部右側，於是掉頭與後方男子理論。巴士上50歲休班女警長主動協助，除打電話要求同袍支援外，亦看守色狼。但色狼突然發難擺脫女沙展，由上層衝落下層。女警長作出攔截可惜被拖行，沿樓梯由上層直墮下層嚴重受傷，包括頭部撞傷及肋骨骨折，清醒送往瑪麗醫院治理。受害人則沒有受傷，色狼逃去無蹤。

侯補充，巴士車長將車停在香港大學西閘外巴士站，讓其他乘客先行離開，色狼乘機逃走。被問到女警為何被拖行，侯解釋色狼32歲，逃走時「衝力好大」；反觀女警長已屆50歲，加上休班無裝備。

警方經過連日調查，巡查巴士沿線車站、屋邨，根據巴士公司提供資料鎖定一名男子，昨日（7日）在香港仔區將其拘捕。被捕的32歲男子姓謝，報稱任職電子產品銷售員，在其寓所內檢取其衣物、物品，正調查他是否牽涉其他風化案。侯呼籲有任何市民目擊事件經過，可致電3660 6611與警方聯絡，他強調警方高度重視任何風化案，一定會鍥而不捨偵破，呼籲受害市民「千祈唔好啞忍。」