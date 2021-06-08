專偷工廈郵箱支票塗改呃130萬　警拉8人包括賊阿爸偕前妻2子

撰文： 郭倩雯 彭愷欣 最後更新日期： 2021-06-08 18:19

警方搗破一個專門盜竊及偽造支票的集團，拘捕了7男1女，包括38歲集團男主腦、其前妻、及兩名分別15歲及17歲的兒子。兩名未成年兒子擔當「跑腿」角色，負責到入票機或入票箱入存入支票。 涉事的28張支票都是於郵遞中被盜，賊人得手後更改支票收款人資料再入票，其中有5張支票成功過數，涉及金額達130萬元，單一最大損失金額支票為15萬美金，即約117萬港元。

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屯門警區重案組第二隊高級督察盧潔瑩稱，警方於今年4月尾接獲銀行報案，稱發現一張支票上的收款人名稱疑被人塗改，屯門警區重案組第二隊跟手進行調查，經深入調查，發現於4月至5月間，銀行有28張支票上的收款人資料疑似被塗改，總面值約為200萬元，其中有5張支票成功過數，涉及金額達約130萬元，並存入一名男子的戶口，其餘支票則成功截止入數或彈票。

警方展開調查後，於5月5日在屯門一間銀行分行拘捕一名男子，當時他正在存入一張支票，涉嫌的罪名為「製造虛假文書」及「盜竊」。警方經過深入調查及情報分析後，發現28張支票都牽涉同一個犯罪集團，並鎖定該集團的骨幹成員，於昨日（7日）展開拘捕行動，搜查新界多個地方，拘留了6男1女，罪名包括「製造虛假文書」、「管有虛假文書」、「盜竊」及「管有偽鈔」，被捕人年齡介乎15至40歲，報稱為學生、侍應、無業等。被捕人中包括38歲姓王的主腦，其15歲及17歲的兒子、40歲前妻。主腦的兩名兒子擔當「跑腿」角色，負責前往入票機或入票箱入票。

警方調查發現所有支票都是於郵遞中被盜，賊人更改支票資料再入數。集團的分工明細，先由主腦從不同的工業大廈信箱偷信，然後將信件內的支票塗改加工，透過支票機將金額存入集團不同成員的銀行戶口中，入票後主腦會要求成員提取現金，再交回主腦。警方調查發現，涉事支票遭人用電腦重新打印收款人資料或金額，部份更只是用原子筆修改資料，被捕人利用支票機過數，希望藉以得逞。

其中七名被捕人現正被扣留調查。行動中警方檢獲支票、支票簿、銀行卡、銀行信件、電腦、懷疑修改支票工具、及5.82萬元假鈔。