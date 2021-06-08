海關一連4日反毒品行動　檢獲逾1700萬元毒品　拘9男2女最細15歲

撰文： 陳傲淇 最後更新日期： 2021-06-08 21:15

香港海關一連四日採取反毒品行動，於本港多處地區和香港國際機場共破獲4宗販毒案件，檢獲一批市值逾1700萬元毒品，並一共拘捕9男2女，年齡介乎15至49歲。毒品案中，包括機場肥皂藏可卡因案。

海關表示，由上周六（5日）至今日（8日）一連四日採取連串反毒品行動，分別於九龍、新界多個地方拘捕9男2女，年齡介乎15至49歲，檢獲約1730萬元的懷疑毒品，包括約41公斤懷疑大麻花、約5公斤懷疑可卡因、約1.75公斤懷疑氯胺胴、約1.3公斤懷疑大麻精，以及約1公斤懷疑甲基安非他命。

海關人員上周六（5日）於機場檢查一件從英國到港的空運郵包，在郵包內檢獲約250克懷疑氯胺酮。跟進調查後，海關人員今日於大窩口一個住宅單位拘捕一名40歲懷疑涉案男子，並於單位內再檢獲約1公斤懷疑甲基安非他命及一批毒品包裝工具。

翌日（6日），海關人員在機場檢查一批由巴西經土耳其抵港，報稱載有肥皂和化妝品的空運貨物，在864件肥皂中，發現其中70件藏有共約5公斤懷疑可卡因。海關人員昨日（7日）在元朗拘捕涉案的4男2女，年齡介乎15至49歲。

海關人員昨日亦於市區進行緝毒行動，在大角咀和馬鞍山截查3名年齡介乎29至43歲的男子，分別在其中一人身上及手持的膠袋、一個位於大角咀、馬鞍山的住宅單位、以及一個位於荃灣的工業大廈劏房單位，檢獲約41公斤懷疑大麻花、約1.3公斤懷疑大麻精和一批毒品包裝工具。在另一個緝毒行動中，海關人員昨晚搜查一名17歲男子位於牛池灣的住宅單位，發現4個鐵罐藏有約1.5公斤懷疑氯胺酮，於是將他拘捕。

海關透露，上述案件仍在調查中。海關會繼續根據情報分析，打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款5百萬元及終身監禁。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。