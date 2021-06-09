42歲馬偉輝東涌失蹤第9日　歲半兒盼父回家　家人尋遍大嶼山無果

撰文： 黎靜珊 彭愷欣 最後更新日期： 2021-06-09 15:31

東涌42歲男子馬偉輝上月31日離開東涌裕東苑寓所後，失蹤至今踏入第9日。馬偉輝育有一名歲半兒子，其胞弟向《香港01》表示馬偉輝日常只「返工放工，返屋企湊仔」，只會間中到荃灣千色店買嬰兒用品，非常愛錫兒子。他指胞兄沒有留遺書，沒有自殺傾向，其失蹤原因、去向至今謎團未解。他與妹夫連日來走遍昂坪、東涌灣、寶蓮寺等地均無果，希望市民幫幫眼。

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馬偉輝胞弟表示，目前只知兄長沒有以八達通乘搭港鐵紀錄、無入院紀錄、無租住酒店紀錄，但未知道他有否出入境，亦無從獲悉其手機定位。他指兄長無行山習慣、不懂游水，平時生活只得上班及回家照顧太太及小朋友，日常只往返機場貨運中心及裕東苑，相信他無借貸記錄，無借糧或問同事借錢，財政穩健。

「我哋都係不斷行，行到行唔到為止。」連日來馬偉輝胞弟與妹夫走遍東涌，去過石門甲、機場維修區海岸、東涌灣、機場觀景台涼亭、東涌碼頭，以及公園、商場後樓梯及公共屋苑停車場等公眾地方搜索，但仍杳無音訊。

區議員建議電訊商加緊急聯絡人選項

協助家屬的區議員王進洋稱，連日來與家屬已走遍大嶼山，惟仍無果。日前警方稱已向電訊商Smartone索取定位，惟電訊商指由於沒有進一步手令，所以無法提供定位。而家屬及王進洋曾到Smartone 總部尋求幫助，對方以涉及個人私隱為由，拒絕提供。王進洋指，本港每年有逾2000個失蹤人士個案，建議各電訊商於用戶申請服務時，加入緊急聯絡人一項，萬一用戶失蹤，緊急聯絡人可獲取相關定位，藉以解決有不法之途非法取得相關人士定位的風險。

警方6月3日呼籲市民馬偉輝的消息，指其於5月31日下午離開其位於達東路的住所後便告失蹤，其家人6月2日向警方報案。他身高約1.7米，體重約75公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿白色短袖上衣、黑色長褲及黑色運動鞋。

任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 1173或9757 4653或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。