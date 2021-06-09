6.12兩周年｜網民號召銅鑼灣街頭再聚　警部署1500警力候命

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-09 17:53

本周六（12日）為2019年反修例運動兩周年，有網民號召於當日晚上到銅鑼灣街頭「再聚」。消息指警方評估形勢，初步於當日部署約1,500名警力戒備，總部及各總區應變大隊「第一梯隊」人員要候命，當中銅鑼灣及旺角會屯重兵，而各警區的高危地點則會加強巡邏，按限聚令處理，以防有人聚集鬧事。

2019年6月12日政府就《逃犯條例》草案恢復二讀，大批市民包圍立法會圖阻二讀通過，並於當日引發大規模衝突。本周六612兩周年，有網民號召當晚上7時，於銅鑼灣街頭再聚，「當大家係同一個街頭，大家自然會知道要做咩」。消息指，警方因應六四重組的總部及五大總區應變大隊的第一梯隊，共約1,200名警員會當值，另外至少300名其他部隊亦候命，其中大部份警力會集中於有人號召再聚的銅鑼灣一帶，以及近月經常發生街站小衝突的旺角，防備有示威及衝突場面再現，另外其他各區亦會加緊巡邏高危地點。

逾萬人示威活動中被捕 2,600人被檢控

根據警方最新數字，由2019年6月9日至今年4月底，警方於各區示威活動中共拘捕10,260人，分別為7,522男及2,738女，年齡介乎11歲至84歲，涉及罪名包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。警方已檢控2,608人，當中約750人被控暴動罪。

而截至今年4月30日，2,624人已經或正在司法程序處理的人士當中，其中1,000人須承擔法律後果，包括715人被定罪、277人須簽保守行為、4人被判照顧或保護令及4人藐視法庭（民事程序）、51人獲撤銷控罪、224人審訊後無罪釋放，其餘人士的司法程序仍在進行中，另外有25人經警司警誡後被釋放。