海關破最大宗快艇走私案檢1.2億元貴價貨　首發現私梟航拍反監控

撰文： 彭愷欣 蔡正邦 余睿菁 最後更新日期： 2021-06-10 13:13

海關偵破有紀錄以來最大宗快艇走私案，檢獲1.2億元的走私物品。海關自今年3月起，與內地海關展開一個代號名為「迅雷」的聯合反走私行動，6月2日至7日海關採取執法行動，於流浮山搗破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲市值約1.2億元的物品，包括6.6萬件高價值貨品、2.3噸貴價食材及186公斤受管制瀕危動植物，4人涉案被捕，包括一名走私集團骨幹成員。 海關指，走私集團對執法部門進行「海陸空」的反監視，包括海上有快艇巡邏是否有執法部門、陸上有人於走私落貨點「睇水」；更首次發現走私集團出動兩部無人機作監控。

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香港海關助理關長（情報及調查）陳子達指，今年直至今日，海關共破獲34宗海上走私案件，比去年同期上升10%，而檢獲的物品價值約4.2億元，比去年同期上升1.3倍。鑑於走私活動有上升趨勢，海關加強與內地海關合作，打撃海上走私活動。海關自今年3月起，與內地海關展開一個代號名為「迅雷」的聯合反走私行動，兩地海關加強情報交流及分析，鎖定一個特大的走私集團。內地方面早前於廣東、廣西、安微等地搗破3個儲存走私物品的倉庫，檢獲2.4噸走私穿山甲鱗片，貨值達至5千萬人民幣。

陳子達稱，香港海關於本月初展開執法行動，於流浮山搗破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲的走私貨品總值1.2億元，「相信對走私團夥係一個迎頭痛擊」，因檢獲的貨品包羅萬有，包括約7,100萬元的燕窩、花膠、海參、魚翅等；值4,700萬元的名牌手錶、手袋等；以及超過186公斤受管制瀕危動植物，包括魔鬼魚鰓、來自美國及墨西哥的岩牧丹、星兜等。

上水倉庫檢獲大量走私物品 拘捕4名男子

海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍稱，今年3月開始，海關有組織罪案調查科經深入調查，充分掌握該走私集團的運作模式，發現走私集團會於世界各地採購不同貨物，然後空運、海運方式將貨物運來香港，再暫時儲存在一些貨倉中，並將物品重新包裝，在深夜時分運至岸邊，用快艇走私運回內地。

6月2日晚上海關展開行動，發現目標車駛去流浮山一偏僻岸邊，並會合一艘快艇，當見到走私分子開始搬貨物往快艇時，海關隨即展開行動，當走私分子發現海關人員後立即棄貨，並登上快艇，以高速駛往內地方向。海關扣查涉事車輛，於車上檢獲大量走私物品，包括貴價海物、名牌手袋服務等。其後海關再突擊搜查新界3個倉庫及一住宅單位，並於上水一倉庫檢獲更多走私物品，拘捕了4名男子，年齡介乎35至62歲。被捕人當中，有3人為監工及包裝工，另一人為骨幹成員，負責安排物流走私至內地。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

李艷萍稱，搗破的走私集團警覺性非常高，目標貨倉裝有大量閉路電視，24小時監控貨倉範圍，貨倉內有床鋪，相信有人於倉內過夜。海關相信，因案件中的走私貨品昂貴，以致集團需要嚴密的看管。 另外，走私集團運作有系統，會預先將貨物分配，按照接頭人的需求將貨物分批裝箱，並在箱上及袋上標上記號，以便快速辨認貨物，當貨物到達內地後，便可以快速運至不同貨倉，初步相信案中牽涉5至6個內地收貨人。

走私集團組織及分工嚴密 「海陸空」反監視執法部門

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍則指出，是次的執法行動存在不少困難，包括6月2日當晚天氣甚差，天文台一度發出紅雨警告。另外，涉事的走私集團組織及分工十分嚴密，他們對執法部門進行「海陸空」的反監視，包括海上有快艇巡邏是否有執法部門、陸上有人於走私落貨點「睇水」；是次走私集團甚至出動兩部無人機作監控，是海關首次發現有人出動無人機作出反監控。

對於是次檢獲的走私物品市值達1.2億元，胡偉軍表示，近期搗破的走私貨物價值不斷上升，海關已加強執法，導致走私集團較難將貨物走私至內地，於是要在本港先囤積貨物，瞄準時機才出動。是次破獲的案件中，走私集團於貨倉囤積大量貨物。胡偉軍相信，走私活動背後有很大的誘因，因內地對高價值物品徵收十分高的關稅，以是次檢獲的貨物計，若成功運回內地，可逃避稅款達1.2億元，利潤十分可觀。