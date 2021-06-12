6.12兩周年｜警入朗豪坊拘叫囂黑衣男　山東街兩青年堵路被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-13 00:22

6.12兩周年，警方於銅鑼灣及旺角駐重兵以防有人聚集，截查多名穿黑衣的市民，亦曾在旺角截查街站及發限聚令告票。晚上，旺角情況轉趨混亂，大批警員突然進入朗豪坊，警方指有人集結及叫囂，亦有人一度高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號，並拘捕一名19歲黑衣男涉嫌公眾地方行為不檢。其後，有便衣警員於山東街及洗衣街交界發現兩名分別14歲及19歲的黑衣青年以雜物堵路，以涉嫌在公眾地方行為不檢拘捕他們。

+ 13 + 13 + 13

晚上9時許，多名警員在朗豪坊地下截查黑衣市民，其間10多名軍裝警員突然進入朗豪坊，再到4樓通往朗豪酒店的天橋，並拉起橙帶封鎖，封鎖線內有多名市民被截查，其後獲放行。警方要求所有記者到防線以外，有現場人士情緒激動，曾叫囂及指罵警員，其後多名軍裝、便衣警員及傳媒聯絡隊人員到朗豪坊通往酒店的天橋增援。

據了解，早前有3名便衣警員將一名黑衣青年押入封鎖線內截查。根據香港警察facebook的直播，晚上10時05分，該名被截查的黑衣男子由多名警員押解，經後樓梯離開，並被帶上警車，警方於直播中表示他與早前與他人在朗豪坊地下呼叫口號，遂以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕，將被帶往警署調查。

警方於facebook發文表示，晚上約9時半，有人羣在旺角朗豪坊商場集結及叫囂，亦有人一度高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號。他們的行為有機會干犯《公安條例》、「限聚令」、及《香港國安法》下相關罪行。因此，警方進入朗豪坊商場執法，維持公共秩序。期間，一名男子不斷高聲叫囂，煽動他人情緒，警方以「公眾地方行為不檢罪」將其拘捕。

至晚上10時半，警方離開朗豪坊，於地下門口開咪要求市民散去。人員突然衝往砵蘭街近一間化妝品店外拉起橙帶，截查約10市民，部分人穿黑衣，期間有人於封鎖線外不斷大聲指罵警員。大批警員到場增援，將防線推至山東街，要求聚集人士散去。警方開咪指由於朗豪坊對開砵蘭街出現受禁群組聚集，該處行人路需要封鎖，並要求市民改路前往目的地。

相若時間，有便衣警員於山東街及洗衣街交界發現兩名黑衣青年以雜物正在堵路，當場拘捕兩人。警方於facebook指，晚上約10時半，有兩名男子走出旺角山東街和洗衣街交界，以卡板和垃圾等雜物堵路，意圖癱瘓現場交通，擾亂公眾秩序和危及道路使用者的安全。現場埋伏的便衣探員隨即制止他們的違法行為。兩名分別14歲和19歲男子涉嫌在公眾地方行為不檢被捕。

晚上11時許，警方於朗豪坊由正門向彌敦道推進，並截查10多人及發出違反限聚令告票。警方亦核實在場記者的資料。