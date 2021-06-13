6.12兩周年｜警拘至少3青少年最細14歲　29人違限聚令被票控

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-06-13 03:18

6.12兩周年，銅鑼灣及旺角皆有大批警員駐守，警方指有人今日在全港不同地區集結，其中有人在旺角多處推倒雜物堵路，更有人在朗豪坊內高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號，警方遂於相關地區採取執法行動。 截至昨晚（12日）11時15分，3名年齡介乎14至19歲的青年，涉嫌公眾地方行為不檢被捕；另有1名15歲少女未能出示有效身份證明文件，被帶往警署。另外，截至今日（１３日）凌晨２時，至少29人涉干犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（即「限聚令」）的相關罪行而被票控。

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警方表示，截至昨日晚上11時15分，警方共拘捕3名男子，年齡介乎14至19歲，分別涉嫌公眾地方行為不檢。晚上約9時45分，一名19歲男子懷疑在旺角亞皆老街一商場內叫囂，人員遂拘捕該名男子，涉嫌在公眾地方行為不檢。案件由旺角警區刑事調查隊第十隊跟進。

晚上約10時半，兩名男子在旺角山東街及洗衣街交界懷疑以雜物堵路，人員到場拘捕一名14歲及一名19歲男子，涉嫌在公眾地方行為不檢。案件由西九龍總區重案組跟進。3名被捕男子現正被扣留調查。

另外，下午約4時40分，人員在灣仔告士打道截查一名15歲女童，惟她未能出示身份證明文件，考慮到未成年人士的安全，人員將他們帶回警署，並通知女童家人將女童接回。

此外，警方在旺角向違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的至少10名男女發出定額罰款通知書。

警方嚴厲譴責示威者危害公共衞生和公共安全的行為，會繼續在全港各區執法，以保障公共安全和社會秩序。