警暑假前打擊毒品　半月拘184人包括17名學生　撿5120萬元毒品

撰文： 鄧栢良 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-14 12:31

臨近暑假，警方為打擊各項毒品罪案，由毒品調查科聯同六個總區於今年5月30日至6月13日，展開一連15日名為「征服者」的行動。行動中，警方共偵破153宗與毒品有關的案件，並在港九新界拘捕184人（160男24女），年齡介乎15至68歲，當中17人為學生，有13人為未成年人士。警方亦檢獲總數量超過223公斤的懷疑毒品，包括冰毒、氯胺酮、海洛英、可卡因、大麻，以及1100粒第一部毒藥，總市值約港幣5,120萬元。警方相信這批毒品主要供應本地市場。

毒品調查科總督察葉秀蘭今早交代案情。（蔡正邦攝）

毒品調查科總督察葉秀蘭交代案情指，行動中警方於6月1日在元朗八鄉破獲一間由貨倉改裝而成的大麻種植場，檢獲約600棵大麻植物。另外，警方亦於6月8日在九龍城搗破一個可卡因製毒工場，檢獲約2.3公斤懷疑可卡因。

葉秀蘭續指，打擊販運毒品及防止青少年吸食毒品是警務處處長首要行動項目之一。警方留意到臨近長假，販毒集團可能利用年青人想「搵快錢」的心態，誘使他們參與販毒。警方在是次行動中拘捕17名學生，當中有部份因販毒罪行被捕。

警方提醒年輕人切勿因「搵快錢」而以身試法。販運毒品屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。案件如涉及利用青少年販運毒品，警方可引用《危險藥物條例》第56A條申請加刑。

而今次行動所檢獲的毒品，數量最多是大麻。警方早前亦曾多次指出近年吸食大麻人數有上升趨勢，特別是年青人。警方相信部份年青人對大麻存有誤解，其中一個原因是可能青少年見近年部份西方國家將消遣用大麻合法化，誤以為大麻對身體傷害不大。警方重申，禁毒處多次指出大麻屬聯合國嚴格管制的毒品，其衍生物都受法例監管。

由於暑假臨近，加上疫情持續的關係，不少青少年長時間留在家中，變相令他們更易接觸到網上的毒品賣家。警方呼籲各位家長多加留意，避免子女誤入歧途。警方亦會繼續致力透過執法行動，以及各項宣傳教育打撃毒品有關的罪案。