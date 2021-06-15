涉非禮女客人昨晚被捕獲保釋　57歲髮型師今午墮樓亡

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-15 17:41

一名57歲髮型師，昨日遭一名女客人報案投訴非禮，其後被警方拘捕及獲准保釋。至今（15日）中午12時，該名髮型師被人發現由荃灣大河道22號榮安大廈高處墮下，倒臥於大廈對開行人路，救護人員到場，證實他已當場死亡。警方正調查事件，相信男子從大廈天台墮下。

據了解，墮樓身亡57歲男子姓陳，生前任職髮型師，於大角咀一間髮型屋工作。消息稱，一名24歲女子昨日到上址理髮後，向家人表示在理髮過程中被人觸及大脾疑遭非禮，女事主其後報警求助。警方接報調查後，以非禮罪名拘捕陳男。陳男今日墮樓後，警方檢查其遺物時，發現一張涉及非禮案的口供紙。消息稱，陳與家人住青衣區，他涉非禮案被捕獲准保釋後，曾向家人透露受事件困擾。警方正調查其墮樓原因。

翻查資料，昨晚8時許警方接報大角咀角祥街發生一宗非禮案，一名24歲女子報案指自己於上址一店舖內懷疑被一名57歲男子非禮。警方其後到場拘捕該名男子涉嫌非禮，案件交由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進。

鄰舖店主：死者為人樂觀

陳男生前任職的髮型屋今日未有營業，鄰近一間洗衣店女店主表示，髮型屋已於上址經營數年，一直由陳男一人獨自打理，平日不時有年輕及中年顧客光顧。女店主指陳男生前亦會每周拿店鋪毛巾予她代為清洗，平日亦會步出店外與她閒談，形容他為人樂觀，「好正路，有講有笑咁」，她的女兒過往亦是由陳男理髮。

女店主稱，昨晚8時許有一名懷疑為涉案的女顧客及其親友到場，於髮型屋外與陳男爭論，其後陳男被帶上警車。至今日她及女兒得悉陳男墮樓離世，均感到難以置信，「個心都唔舒服」。

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