泰達幣劫案｜觀塘寧晉中心交易泰達幣　男子被劫200萬現金

撰文： 朱雅霜 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-06-15 23:53

今（15日）再發生涉及虛擬貨幣泰達幣（USDT）劫案。一名22歲泰達幣男買家，下午應約前往觀塘成業街一間商廈辦公室進行交易，他抵達停車場後，突然殺出兩名男子，向其面部噴射不明液體，並搶去其聲稱裝有200萬現金的袋，得手後迅速登上接應白色私家車逃走。警方接獲報案到場調查，發現一輛停泊上址附近的懷疑賊車，但「人去車空」，案件列作行劫案，交由觀塘警區重案組跟進，正追緝三名賊匪。

下午4時26分，觀塘成業街7號寧晉中心停車場內，一名22歲姓莫男子報稱被搶去一個裝有200萬現金的袋，賊人其後乘接應私家車逃離現場，大廈保安聽到有人呼救，查看並協助報案。警方到場調查，在寧晉中心約50米外的成業街與開源道交界發現一輛無行車證的白色私家車，懷疑涉案，但車上無人，相信賊人棄車並循偉業街方向逃去。



警方正封鎖寧晉中心七樓停車場調查事件，事主毋須送院，在場協助調查。初步調查顯示，事主今日帶同200萬現金，應約前往寧晉中心一間辦公室與人交易泰達幣（USDT），惟上樓期間突然殺出兩名賊人，向他噴不明液體，並搶去其裝現金的袋。警方將案件列作行劫案，交由觀塘警區重案組跟進，暫時未有人被捕，正追緝連同接應司機在內三名年約20至30歲、身高約1.7米賊匪。

本港今年發生最少兩宗泰達幣劫案

連同今次劫案，本港今年發生最少兩宗泰達幣現金交易劫案。1月18日，一名33歲泰達幣姓殷女賣家，與同一名「買家」相約於觀唐創業街華基中心一辦公室進行第四次交易，其間以手機過戶45萬個泰達幣過戶予「買家」，但收取約350萬元現金時，遭3名持刀、棍大漢闖入並搶去現金及手提電話，其後反鎖辦公室內，「買家」與大漢一同登上客貨車逃脫。女事主以另一部手提電話致電丈夫求救，丈夫代為報警，救出女事主。警方同日在全港多區拘捕其中4名男子（22至54歲），涉嫌「行劫」，被捕人包括該名22歲姓陳「買家」，另有4名男子在逃。

一個泰達幣兌一美金

由於多數虛擬貨幣沒有發行人、實物或實體經濟支持，故價格波幅大，投資風險高，但泰達幣的發行商則稱，儲備與發行量同等金額的資產，因此泰達幣（USTD）被認為是一種穩定幣，它與美元掛勾，一個泰達幣兌換一美元。由於其價格穩定，多用作支付工具而非投資用途，除是貨幣交易所良好入口，亦常用於商務用途，兩分鐘到款兼毋須支持銀行大額手續費，但同時存有虛擬貨幣的灰色地帶，被用作「走資」用途等，難以追蹤。