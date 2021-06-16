Neway MegaBox分店下午突停業　職員稱今日裝修　公司：不方便答

撰文： 凌逸德 冼博勵 最後更新日期： 2021-06-16 19:24

連鎖卡拉OK店Neway位於九龍灣Megabox的「CEO」分店，去年曾因欠租445萬元被業主追討，今日（16日）營業途中，突然暫停營業。有人報稱有執達吏上門，記者下午到分店了解，現場未見告示或執達吏身影，但停止招待新客人，現有顧客則可繼續唱K至消費時段結束。 記者以顧客身份致電Megabox分店訂位，電話轉駁至觀塘分店，職員稱Megabox分店今日開始內部裝修，未知原因。記者表明身份向Neway查詢，公司指「不方便答」任何問題。

記者下午到分店了解，店舖仍然營業中，不再招待下一輪客人。（香港01記者攝）

現場未見執達吏及告示 不再招待新顧客

《香港01》今日接獲多個消息指，位於九龍灣Megabox 17樓的Neway「CEO」分店，有執達吏上門。不過記者下午到場，店內未有貼出任何有關停業告示，亦無看到執達吏身影。

現場店內仍有客人唱K，但不招待新顧客進人入內，未知原因，而現有顧客可繼續唱K至消費時段結束。記者拍攝期間，店內有數名男子衝出趕記者離開，更要求刪除照片及影片。

另一名記者再以顧客身份到現場，職員稱現時不再收新客，亦不知今晚能否營業，着記者留下聯絡方法。

訂房電話轉至觀塘分店 職員稱Megabox今日開始裝修

記者今日下午亦以顧客身份致電Megabox分店訂房，電話轉駁至Neway觀塘分店，職員稱Megabox分店今日開始內部裝修暫時停業，承認昨日仍有營業，但並無透露突然裝修的原因。

公司「不方便答」傳媒查詢

《香港01》向Neway查詢，為何Megabox分店暫停營業的原因，以及被指有執達吏上門事宜，職員稱「不方便答」任何傳媒的查詢。

4月29日復業 顧客必須打疫苗及用「安心出行」

Neway卡拉OK現時共有12間分店，去年疫情第二波期間曾出現卡拉OK群組爆發，包括位於銅鑼灣CEO Neway分店，政府其後多次收緊防疫措施，卡拉OK均被納入需要暫停營業處所，令公司生意大受影響。

隨政府近日放寬防疫限制，卡啦OK於4月29日起可以重開，惟規定員工及顧客須接種首劑疫苗，顧客亦需使用「安心出行」手機應用程式登記行蹤，Neway的全線Neway及CEO分店亦隨之恢復營業。

去年曾欠租6個月 被追討445萬元

翻查紀錄，Neway MegaBox CEO去年12月底，曾被業主追討六個月欠租，所涉金額逾445萬元。

除MegaBox分店，Neway多間分店亦有欠租紀錄。Neway油麻地富運中心分店被指去年11月起拖欠租金及管理費，今年6月被業主入稟追討近810萬元，旺角中心及銅鑼灣樂聲大廈分店去年底亦被業主入稟，追逾3,300萬元租金。

另外，Neway的關聯公司Neway Music Limited早前被香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司提出呈請清盤，案件已排期於7月28日作首度提訊。