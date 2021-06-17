搜查壹傳媒｜警方國安處拘5名壹傳媒高層　過百警搜《蘋果》大樓

警方國安處今(17日)晨拘捕5名蘋果董事，他們涉嫌違反《國安法》第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，警方亦曾到被捕人的住所進行搜查。5名人士包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉。

國安處人員今日清晨到《蘋果日報》總編輯羅偉光位於港島鰂魚涌的寓所搜查，至上午7時半左右，羅偉光被押返柴灣警署扣查。差不多同一時間，國安處人員亦分別在美孚新村、鴨脷洲海怡半島、將軍澳維景灣畔及西貢窩美村，拘捕張劍雄、周達權、陳沛敏及張志偉，並將他們押返長沙灣警署、香港仔警署、將軍澳警署及西頁警署扣查。此外，上午7時左右，有大批警車沿將軍澳環保大道往《蘋果日報》報社方向進發，未知與事件有否關聯。

警方就事件極速發稿。警方於上午7時24分透過政府新聞處發新聞稿，指警務處國家安全處，今早（6月17日）拘捕5名公司董事，涉嫌違反《香港國安法》（國安法）。5人包括4男1女，年齡介乎47至63歲。他們涉嫌違反國安法第二十九條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。警方亦曾到被捕人的住所進行搜查。5人現被扣留調查。