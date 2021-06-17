搜壹傳媒｜國安處：蘋果逾30篇文籲制裁香港及中國涉違國安法

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-17 14:01

繼去年8月大批警員搜查《蘋果日報》大樓，及以涉嫌違反國安法拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子、4名壹傳媒高層後，今日（17日），警方再拘捕壹傳媒集團5名高層，並出動過百警力再次封鎖《蘋果日報》進行搜查，包括搜查新聞材料。 警方國安處高級警司李桂華稱，《蘋果日報》由2019年至今，刊出逾30篇文章呼籲外國制裁香港及中國，屬串謀計劃，因此警方拘捕了4男1女，罪名為「勾結外國或境外勢力危害國家安全」，被捕人士與《蘋果日報》有關、或網上業務的董事。被問及上述文章的撰文者及轉發文章者會否被捕，李桂華未有正面回應。

今早警方進入蘋男大樓進行搜查，李桂華稱，是次法庭手令的特色是容許警方搜查包括新聞材料的權力。（鄧詠中攝）

今日上午警方國安處高級警司李桂華於《蘋果日報》大樓外見記者，指由今早6時起，國安處聯同刑事部、機動部隊約500人於多區進行拘捕行動，主要是針對《蘋果日報》早前串謀其他人，要求外國一些機構、機關、個別人士對特區政府、中華人民共和國進行制裁，基於上述情況，警方拘捕了4男1女，年齡介乎47至63歲，罪名為「勾結外國或境外勢力危害國家安全」，被捕人士與《蘋果日報》有關、或網上業務的董事。據了解，被捕人士包括壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。

凍結3間相關公司1800萬元

李桂華又指，警方根據國安法第43（1）條及實施細則附表一發出的法庭手令，該手令的特色是容許警方搜查包括新聞材料的權力，保安局長根據國安法第43條及實施細則附表三作出凍結令，分別凍結了3間公司的資產，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited 蘋果互聯網有限公司，共凍結1,800萬元。

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李桂華表示，由2019年至今，蘋果日報有數十篇呼籲外國制裁香港及中國的中、英文文章，因此有強烈的證據顯示上述文章是串謀計劃的重點，藉以提供口實給外國制裁香港及中國。被捕人士全部為蘋果日報的董事，對於公司運作十分重要，被捕人亦是蘋果日報的出版人、編輯等，所以對文章的內容、風格、方針是「責無旁貸」。行動仍在進行中，包括仍在搜查中，不排除有更多人被捕。

被問及2019年國安法仍未實施，而國安法沒有追溯期，警方以何理據作出行動，李桂華回答指，「2019年至今，我哋間中都會搵到佢呢一方面文章，有數十篇，呢一個係一個實際情況，到日後我哋真係會作出檢控，佢會點樣處理，我哋到時會同律政司去商量清楚，其實亦都顯示到一樣嘢，呢個行為過了國安法之後佢都有維持落去，直至最近佢都係有，呢個係我哋今次行動重點。」

警方未有正面回應撰文者會否被捕

至於是次行動中搜查了什麼新聞材料，及為何打開電腦等，李桂華稱，是次的法庭手令中包括電子儀器，如手機、電腦，而在搜查過程警員發現相關儀器，警員有權開啟來檢取。至於在場的記者為何不可返回工作崗位，李桂華表示，現時現場為罪案現場，因違反了國安法，而場內的資料有機會違反國安法，而警員搜查時，有見證人於現場見證。現時記者已被安排至相關地方休息。有傳言指《蘋果日報》會停刊，以及撰文者會否被捕，李桂華回答指，不便作出評論，惟他稱「入邊員工都要小心一啲，切勿唔好再犯呢一個罪行，因為呢個係一個嚴重罪行。」

李桂華籲《蘋果》員工要小心 巿民不要招惹嫌疑

被問及警方會否搜查其他媒體、及市民轉發相關文章是否同屬觸法，李桂華回答指，是次行動並非針對傳媒，而是針對一些機構違反了國安法第29條，「我哋不嬲對新聞自由都相當重視。」惟李桂華又指，新聞自由並非「絕對性嘅權利」，是一些規限，「其中一樣有講到，就係國安。」至於轉發人是否觸法，李桂華指要視乎轉發人的企圖，「但我身為執法者，有一樣嘢要勸告大家，唔好招惹嫌疑畀自己。」