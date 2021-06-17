消息：警將要求《蘋果》刪籲制裁中港文章　7銀行接凍結資產通知

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-17 16:59

警方繼去年8月大舉搜查蘋果日報大樓，今日（17日）約500警員第二度封鎖蘋果日報大樓進行搜查及拘捕5名蘋果日報高層，更引用國安法首次發出可搜查「新聞材料」的法庭手令。警方國安處高級警司李桂華稱，是次行動是基於由2019年至今，蘋果日報刊登了數十篇呼籲外國制裁中港的中英文文章，涉及違反國安法，據了解，警方將會去信要求《蘋果日報》，在指定時限內移除相關文章。

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除了搜查蘋果大樓及拘捕5名高層，保安局局長亦引用國安法第43條及實施細則附表三作出凍結令，分別凍結了3間蘋果日報相關公司的資產，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited （蘋果互聯網有限公司），共凍結1,800萬元。消息指，當局亦引用凍結令，要求7間銀行不可處理上述3間公司的銀行帳戶內財產。

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李桂華今日見記者時稱，由2019年至今，蘋果日報有逾30篇呼籲外國制裁香港及中國的中、英文文章，因此有強烈的證據顯示上述文章是串謀計劃的重點，藉以提供口實給外國制裁香港及中國。於是由今早6時起，國安處聯同刑事部、機動部隊約500多人於多區進行拘捕行動，主要是針對蘋果日報早前串謀其他人，要求外國一些機構、機關、個別人士對特區政府、中華人民共和國進行制裁，基於上述情況，警方拘捕了4男1女，年齡介乎47至63歲，罪名為「勾結外國或境外勢力危害國家安全」。

李桂華指，被捕人士全部為蘋果日報的董事，對於公司運作十分重要，被捕人亦是蘋果日報的「東主、出版人、編輯」等，所以對文章的內容、風格、方針是「責無旁貸」。據了解，被捕人士包括壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。