馬鞍山離婚夫婦動武　前夫持雙刀斬妻　兩敗俱傷同被捕

撰文： 彭愷欣 馮國良 最後更新日期： 2021-06-21 21:26

馬鞍山發生離異夫婦互襲案，前妻中刀重傷送院。今（21日）中午12時許，耀安邨耀榮樓一單位內，一對離婚夫婦發生爭執，繼而動武，其間48歲前妻身中多刀、滿身鮮血衝出單位，逃至錦禧苑錦欣閣地下一梯間暫避，豈料65歲前夫窮追不捨，他欲進入錦欣閣，保安即時關上鐵閘，並報警處理。 警方接報到場後， 女傷者陷昏迷，由救護車送院搶救，另外前夫頭及手亦受傷，由救護車送院治理。警方封鎖現場進行調查，並於垃圾桶尋獲兩把刀，二人分別涉「傷人」及涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕。

據了解，涉事夫婦育有一對子女，有家暴紀錄，去年離婚但仍然同住。案發時子女不在家，夫婦二人因感情問題爭執，一言不和前夫持兩把刀襲擊前妻，對方則以手還擊，二人由家中一直糾纏至地下，前妻及後逃至錦欣閣，前夫尾隨，其後於垃圾筒棄置兩把刀，其他人見狀報警求助。警方到場調查後，以涉嫌傷人拘捕65歲前夫，並以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕48歲前妻，案件交由沙田警區重案組第三隊跟進。

現場所見，耀榮樓中層單位升降機大堂、升降機、及耀榮樓地下均滴有血跡，相信為傷者遺下的血路。兩名傷者均清醒被送往威爾斯親王醫院治理。