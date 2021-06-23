西九龍法院小額錢債庭　男子持菜刀施襲　兩男手部中刀送院

撰文： 彭愷欣 陳家怡 陳傲淇 林振華 最後更新日期： 2021-06-23 17:40

西九龍法院大樓內發生傷人案，一名男子持刀襲擊他人，兩男子受傷送院。今（23日）午3時56分，警方接獲報案指，長沙灣通州街501號西九龍裁判法院內，一名男子於其中一個法庭內，突然持刀襲擊在場人士，意外中有兩名男子受傷，他們分別左手及右手中刀流血，職員見狀立即報警求助，傷者由救護車送院治理。警方接報到場封鎖案發樓層，刑事調查隊人員到場進行調查。 據了解，案發地點為西九龍法院大樓B座第24庭小額錢債審裁處，當時正在處理一宗小額錢債案件，法官宣判結果後，敗訴一方突然亮出一把菜刀，襲擊獲判勝訴的一方，兇徒施襲後逃出法院門口，警方接報到場，一名男子涉「傷人」被捕。

西九龍法院大樓內，一名男子，然手持刀襲擊在場人士，兩傷者手部中刀。（陳家怡攝）

根據司法機構網頁上「維持法院秩序和確保法院安全的法院大樓規則摘要——不應做的事情」一項指出，進入法院大樓時市民「不得攜帶武器，亦不得攜帶可用作武器或對他人安全構成危險的物品，例如利器」。惟有律師表示曾到訪不同區域法院均不需要進行安檢，但進入高等法院前，才需經過金屬探測儀器。

律師梁永鏗稱，自己到訪過本港不同區域法院，都不需要進行安檢，只有進入高等法院前，才需經過金屬探測儀器。今次法庭內出現斬人事件，為他首次聽聞。以往婚姻法庭門外較常出現糾紛，例如有事主不滿裁判結果，或針對原告人、律師，繼而發洩動武，例如發生扔擲雜物等事件，而以往亦曾經發生過在區域法院外潑腐蝕性液體的事件。梁永鏗續指，現時並沒有一條法例針對攜帶武器進入法院，並指在公共地方持有攻擊性武器，除非有合理辯解，亦即屬違法。