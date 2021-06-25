非法收債案激增5成　警打擊財務、收數公司　拘15男女涉27宗案

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-25 16:35

警方指，今年1月至5月新界南總區錄得347宗與非法收債有關的案件，數字比去年同期上升5成。新界南總區刑事部聯同 葵青、沙田、荃灣及大嶼山警區於本星期開始一連五日（6月21日至25日），展開一項代號為「壁烽」的行動，打擊放債及收數相關的非法活動，一共拘捕15人包括 11男4女，年齡介乎15至58歲，分別涉及全港各區27宗與收債相關案件。 新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚表示，被捕人士罪名包括刑事毀壞、管有物品意圖損壞財產、無牌經營放債人業務、違反放債人條例、以過高利率貸出款項及洗黑錢等，行動中警方檢獲紅油、膠水及手套等證物。庾指出，受害人早前曾經借錢，當他們無力還錢時，他們會受到不同程度的滋擾，包括收到恐嚇電話和短訊、之後住所會被人淋紅油、張貼收債字條等，案件有21名受害人涉及超過60萬元。

沙田警區反三合會行動組主管連曉媚督察指，上月初警方接獲馬鞍山一商場的職員報案指，商場內有兩名可疑男子，警員於該兩男身上檢獲石頭、紅油及手套等工具，他們涉嫌管有物品意圖損壞財產被捕。警方經調查後，發現兩名疑犯涉及今年4月至5月，發生在馬鞍山、東涌、堅尼地城及北角區的刑事毀壞及刑事恐嚇案件。至6月23日，警方在牛角區拘捕另外兩名15及24歲的男子，罪名為串謀刑事毀壞及串謀刑事恐嚇，他們涉嫌早前招攬兩名被捕男子犯案，並提供有關的犯案工具。

同日，警方於黃大仙區以無牌放債、過高利率放債及洗黑錢的罪名，拘捕一名48歲男子，他涉嫌於今年3月以隨機電話的形式，接觸案中的借貸人以每周300元的利息、向其借款3,000港元。事後借貸人將錢全數還清後，被捕人指事主曾向其他公司借貸，要求對方再交出1萬元的罰款，事主於是報警。警方發現該個借貸、實際年利率高達1,200%，遠超法例規定的60%實際年利率。

葵青警區反三合會行動組主管陳尚澧督察指，過去3個月區內有多宗非法收債案件。警員鎖定旺角一間財務公司，該公司委託一間追數公司協助收債，警員於6月21日於全港多個地區拘捕5名公司骨幹人士，包括財務公司董事、經理及職員等人，罪名包括違反放債人條例及串謀刑事毀壞，警方檢獲電話、合約及追數年表等證物。

警方指，發現該公司涉及全港多宗非法收數案件，上述兩間公司有一定的合作基礎，財務公司職員會收「隨機電話」尋找想借錢的人，不少人是有財困及不能向銀行正常借貸，受害者需要提供身份證及簡單財務背景，就可以輕易借貸。當事主未能還錢時，財務公司會將事主資料轉介予追數公司，再派員進行非法追債行動。而追債公司會於網上平台招募成員，並以毋須學歷但可以搵快錢的工作機會，之後再透過電話操縱成員犯案，並要求他們完成工作後拍照紀錄，遂可得到數百元的報酬。

去年，葵青警區與區內的公共屋邨的物管公司，建立伙伴關係以提防區內人士、防範非收債的意識，例如保安員發現有單位被淋紅油，可以通知警方及有關的物管公司，警方如收到訊息會立即派員到場。早前，區內有保安員發現街邊有懷疑收數車輛，保安員透過平台將車牌轉交警方，警員之後於街頭發現3名可疑男子，並在車內發現追數紙、膠水及毒品等物品，該3名男子當場被捕。行動中，警員再拘捕多3名通緝人士，他們疑與案件有關。新界南總區防止罪案辦公室蕭卓賢高級督察，曾到區內不同屋苑及向保安員了解，警方呼籲市民小心有陌生人出入、避免將大廈的秘密交予他人。