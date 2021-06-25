重16公斤綠海龜獲救後回歸大海　漁護署植晶片、裝衛星追蹤儀

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-25 17:44

漁農自然護理署今日（25日）於香港南面水域放流一隻綠海龜。該綠海龜今年1月4日在大嶼南水域獲救，經漁護署初步檢查後，被送往香港海洋公園，由海洋公園的獸醫進行詳細評估，並接受持續觀察和護理。漁護署發言人指，綠海龜現時體重16公斤，背甲長度則約52厘米，經海洋公園獸醫評估其健康良好，適宜重回大海生活。署方又感謝海洋公園獸醫及職員協助照顧有關綠海龜。

獲救綠海龜重回大海（政府新聞處提供）

回歸大海前，漁護署替綠海龜植入晶片及扣上合金標誌，方便日後辨識身分，並在綠海龜的背甲上裝上衞星追蹤儀，以追蹤牠在海洋的動向及覓食地的位置，蒐集數據，從而制定適當的存護措施。漁護署指會與各地的保育機構分享所得資料，讓各地更有效合力保護綠海龜。

綠海龜屬於全球瀕危的物種，亦是唯一在本地繁殖的海龜品種。本港所有野生龜類（包括海龜）均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，任何人未經許可，不得捕獵、蓄意干擾、管有、售賣或出口海龜，違者最高可被判罰款10萬元及監禁1年，有關物品亦會被充公。

另外所有海龜品種亦已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I，在香港受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）（《條例》）規管，任何人如非按照《條例》進口、從公海引進、出口、再出口或管有海龜，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款1千萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。漁護署指市民如發現海龜的蹤影或涉及海龜的懷疑違規個案，可致電1823與署方聯絡。