雷霆21｜警葵涌工廈搗大麻種植場　拘一越南男　檢400萬大麻毒品

撰文： 陳傲淇 王譯揚 最後更新日期： 2021-06-25 21:57

警方「雷霆21」反罪惡行動中，油尖警區反三合會行動組人員經過情報分析，今（25日）早上採取反毒品行動，掩至葵涌一工廠大廈搜查，搗破一個大麻種植場，檢獲市值超過400萬的大麻植物、大麻苗、大麻葉等。行動中，拘捕一名持行街紙越南裔男子，相信已堵截一批供應西九龍區娛樂場所的大麻毒品。

油尖警區反三合會行動組第2隊督察Singh Ｇiman Ｄeep （王譯揚攝）

油尖警區反三合會行動組第2隊偵緝督察Singh Ｇiman Ｄeep表示，近5個月來，留意到毒品案件有上升趨勢，檢獲的毒品主要為大麻，因此警方進行情報分析後，於今早（25日）約11時，展開代號「雷霆2021」反毒品行動，於葵涌華星街8號工廠大廈，搗破一個大麻種植場，並於單位內拘捕一名持有「行街紙」的越南裔48歲男子，涉嫌栽植大麻植物及販毒，被捕男子現正被拘留，協助調查。

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警方於單位內搜獲61棵共重18公斤懷疑大麻植物、75棵懷疑大麻苗、1.5公斤懷疑大麻葉，市值超過400萬元。另外，行動中亦檢獲大量種植大麻工具，例如太陽燈、灑水及通風設備以及營養劑等。Singh Ｇiman Ｄeep說，相信今次行動，已成功堵截一批供應西九龍區娛樂場所的大麻毒品。行動仍在進行，稍後並不排除拘捕更多人。據了解，該大麻種植埸佔地1800尺，今年4月開始運作。

警方呼籲，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如栽植任何大麻屬植物或鴉片罌粟，一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元及監禁15年。另外，警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。