毒品快餐車遭警截查　司機乘客逆線逃脫　兩男涉案被捕

撰文： 郭倩雯 黃偉民 最後更新日期： 2021-06-26 15:42

警方指，上周日（20號）凌晨時分，一輛私家車沿柯士甸路行駛，期間沒有亮起車頭燈被警員截查，司機出示一張偽造的身份證明文件後，突然逆線高速行駛逃離現場。私家車撞及一輛車始停下，車上2名男子立即棄車而逃，警方在車上發現約價82萬元毒品。警方經深入調查後，於上水及旺角拘捕該2名男子，發現他們透過租車公司租用涉案私家車，並不斷轉換車款及車牌，以派發毒品。

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事發在今年6月20日凌晨1時許，西九龍警區交通警員在柯士甸路一帶巡邏，發現一輛私家車於行車途中沒有亮起車頭燈，隨即截停車輛。私家車上其中一名男乘客下車，而男司機則向警員出示一張「遺失身份證補領紙」及駕駛執照。調查期間，該輛私家車突然逆線行駛逃離現場，及後撞到另一輛車，車上2名男子立即棄車而逃，跑往尖沙咀方向。至於，被撞及的私家車車門損毀，司機拒絕送院；涉案的私家車則車頭嚴重損毀，警員在車內發現約620克懷疑冰毒及240克懷疑可卡因，總值大約82萬元。

油尖警區刑事調查隊刑事調查隊第10隊接手調查，發現涉案司機所出示的「遺失身份證補領紙」是偽造的，警方透過翻閱大量閉路電視及情報分析，鎖定左2名涉案男子。同時亦發現有人借用他人身份，在不同地方租借私家車，不停更換車牌同車款，以使用有關車輛作派發毒品用途。另外，疑犯亦不斷轉換居所，包括酒店及寓所，以躲避警方追查。

本周二及五（22及25日），警方在上水一住宅及旺角一酒店拘捕2名涉案男子，28歲姓陳男子涉嫌「販毒」，32歲姓戴男子涉嫌「販毒」、「瘋狂駕駛」、「交通意外後不顧而去」、「行駛虛假文書」及「管有偽造身份證明文件」。同時，32歲被捕男子身上藏有約10克懷疑可卡因、5克懷疑冰毒及一張偽造「行街紙」。

28歲被捕男子已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到；32歲被捕男子現正被扣留調查。案件仍在調查，警方不排除有更多人被捕。

油尖警區刑事調查隊林家樂督察表示，市場上有很多租車公司提供租車服務，他呼籲有關服務提供者要盡力核實租車人士的身份，並確認他們的租車用途，以免被不法之徒利用車輛做違法行為。