香港仔南避風塘火｜艇家爆八成船有人住　海事處4年半檢控6遊艇

撰文： 蔡正邦 鄧詠中 最後更新日期： 2021-06-27 18:54

香港仔南避風塘凌晨發生三級火，牽涉30多艘船隻，約有20艘船隻沉沒，有35人疏散，1名12歲男童吸入濃煙不適送院。被問到火警是否涉及爐頭煮食、是否有人居於船上或開派對，水警表示仍在調查。消防稱「睇到唔太多人住喺船上面」，但據現場艇家所講香港仔南避風塘八成船及艇有人居住，當中多為外籍人士。 海事處表示，正與涉事船隻的船東跟進沉船的打撈工作。現場有50米乘50米的油污及漂浮垃圾，已即時安排承辦商作出清理。至於使用遊艇作非遊樂用途，海事處指過去四年半間成功檢控25宗個案，當中包括6宗涉及使用遊艇作賓館用途。

香港仔南避風塘海面今日（6月27日）凌晨2時34分發生火警，經過5小時灌救，火勢於上午7時32分受到包圍，並於上午8時40分大致被救熄。凌晨時分35人疏散，1名12歲男童吸入濃煙不適送院。消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽指起火原因仍調查中，據現場消息「睇到唔太多人住喺船上面」。不過有附近艇家向《香港01》透露，香港仔南避風塘一帶泊逾百隻船及艇，當中八成船及艇有人居住，多為外籍人士。

前船家郭先生則相信「住家艇」只有約一成，當中約八成為外籍人士。過去因為愉景灣及銅鑼灣避風塘重建，令部分艇駛到香港仔停泊，但部分已經返回銅鑼灣。如今香港仔南避風塘約泊有500艘船，郭先生表示「500都唔夠泊，有時同啲漁船爭位。」但他認為外籍人士煮食好檢點：「唔係咁多火，西餐唔使鑊氣。」

海事處表示，事故現場發現有50米乘50米油污及漂浮垃圾，已即時安排承辦商作出清理。處方會繼續密切監察情況，盡快完成清理。此次事故發生在香港仔南避風塘的私人繫泊設備區內，涉事遊樂船隻皆繫泊於其浮泡。事故涉及30多艘船隻，當中約有20艘船隻沉沒，海事處正與涉事船隻的船東跟進沉船的打撈工作。

4年半海事處檢控6遊艇作賓館用途

至於有船隻疑有人居住，海事處表示，根據《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》規定，遊樂船隻(即第IV類別船隻)的船東或其承租人只可使用船隻純作遊樂用途。不管在香港水域的任何地方，如使用遊艇作非遊樂用途，即屬違法。有關船隻的船東、其代理人及船長，一經定罪，每人可處罰款港幣10,000元。2017至2021年（截至6月27日），海事處成功檢控25宗使用遊艇作非遊樂用途的個案，當中包括6宗涉及使用遊艇作賓館用途。

小艇助疏散35人

水警南分區助理指揮官（行動）總督察余嘉倫表示火警中派出4艘水警輪、6艘警察小艇協助消防拯救。水警輪助消防船滅火及封鎖現場，小艇則協助搜索及疏散35人，包括22男13女到水警南分區基地。他提醒船家受火警影響，附近一帶水域有船隻沉波及有飄浮物，可能影響航道，航行時要小心謹慎。海事處承辦商在場處理油污，又有小艇清理海上垃圾。

于指現場起初2艘遊艇起火，海面水道狹窄增加救火難度，加上風勢令火勢蔓延至鄰近船隻，而且起火船隻斷纜飄向其他遊艇，事件最少涉及30多艘船隻，實際數目有待消防處潛水員落水搜索及點算才可確認。消防在火警中動用7艘消防船、41輛消防及救護車、11座水炮、8條喉及4隊煙帽隊，共派出215名消防及救護人員協助救援。

香港仔南避風塘火燒連環船，至少16艘遊艇冒煙起火。事發於今（27日）凌晨2時34分，警方及消防接獲多個報告，指香港仔南避風塘對開200米兩艘船起火，其後波及旁邊至少30艘船隻。經初步調查，事件列作船隻起火，起火原因仍在調查中。