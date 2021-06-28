屯馬綫全綫開通第二日　何文田站電纜故障　搶修後服務回復正常

【6月29日 0520更新】港鐵表示，屯馬綫架空電纜故障已經修復，今早屯馬綫列車服務正常。

港鐵屯馬綫於昨日（27日）全綫開通，惟第二日何文田站附近有架空電纜設備故障，導致列車服務受到阻延，需額外行車時間。事發後《香港01》記者前往何文田站了解，期間一度有數十名乘客需由4號月台前往3號月台轉車，有職員在場提供協助；港鐵亦派出接駁巴士在何文田忠考街接載乘客，未見有太大影響。

港鐵今（28日）晚上11時17分表示，由於何文田站附近架空電纜設備故障，屯馬綫列車服務作出調整，屯門站來往紅磡站維持每10分鐘一班，紅磡站來往啟德站維持每20分鐘一班，啟德站來往烏溪沙站維持每10分鐘一班。及至周二（29日）凌晨1時許，屯馬綫列車服務時間完結，港鐵指有關搶修情況，有進一步消息會立即通知。