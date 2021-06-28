屯馬綫全綫開通第二日　何文田站電纜故障　搶修後服務回復正常

撰文：凌逸德
最後更新日期：
【6月29日 0520更新】港鐵表示，屯馬綫架空電纜故障已經修復，今早屯馬綫列車服務正常。
港鐵屯馬綫於昨日（27日）全綫開通，惟第二日何文田站附近有架空電纜設備故障，導致列車服務受到阻延，需額外行車時間。事發後《香港01》記者前往何文田站了解，期間一度有數十名乘客需由4號月台前往3號月台轉車，有職員在場提供協助；港鐵亦派出接駁巴士在何文田忠考街接載乘客，未見有太大影響。
港鐵今（28日）晚上11時17分表示，由於何文田站附近架空電纜設備故障，屯馬綫列車服務作出調整，屯門站來往紅磡站維持每10分鐘一班，紅磡站來往啟德站維持每20分鐘一班，啟德站來往烏溪沙站維持每10分鐘一班。及至周二（29日）凌晨1時許，屯馬綫列車服務時間完結，港鐵指有關搶修情況，有進一步消息會立即通知。
+3
+3
+3
▼啟德站今晨變成「水舞間」▼
屯馬綫通車第二日已屢遇問題，今晨天文台在7個多小時內先後發出黃、紅、黑色暴雨警告，有網民發現啟德站變成「水舞間」，懷疑因暴雨所致。事後港鐵解釋，於今凌晨約2時45分，啟德站車站大堂近A出入口的天花附近，有一條鹹水管接駁位爆裂，有水從天花板空隙流落大堂，維修人員已即時關水掣及進行維修，車站亦安排人手清潔。
港鐵又指，啟德站自今早投入服務起，有關情況已改善，只有輕微滴水，維修人員正繼續進行跟進工作，而乘客仍可使用該位置部份閘機進入車站，車站亦安排人手在場協助乘客。而相關情況與今天的天氣無關。
▼屯馬線特別頭班車昨日開出情況▼
+4
+4
+4
鐵路迷在宋皇臺站月台，興奮等待特別頭班車。（鄭子峰攝）