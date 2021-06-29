青衣廢鐵回收場起火　消防指火警有可疑　警暫列懷疑縱火跟進

撰文： 郭倩雯 馮國良 最後更新日期： 2021-06-29 20:15

青衣南青衣路一個廢鐵回收場今（29日）清晨起火，燒膠味隨風飄向住宅區。不少街坊指不清楚異味來源，以為是漏煤氣或「煲燶嘢」所致。消防員於上午10時36將火救熄，但由於起火源頭疑在「廢鐵山」底層或中層，撲滅火源需時。環境保護署表示現場濃煙猛烈，荃灣區空氣監測站的數據顯示懸浮粒子輕微上升。據了解，消防員在災場調查後，認為無自然起火原因，初步有可疑，交警方跟進，暫列懷疑縱火案處理，有待進一步調查起火原因。

消防處將火警列作二級火處理，指青衣南青衣路一個回收場清晨5時38分發生火警，正進行滅火行動，現場消息指，起火廢鐵20至30米高，疑內藏鋰電或電油，導致「廢鐵山」底層或中層起火。消防員需要將廢鐵逐步移走，以追溯火源，需要時間才能將火救熄。

青衣今早（29日）被一陣陣燒膠味籠罩，事發於清晨5時許，警方接報一個廢鐵回收場30米乘30米廢鐵冒煙，初步無人受傷，毋須疏散。不過燒膠味因應風向吹向青衣市區。青衣邨居民駱小姐表示早上7時許起身開始聞到臭味，味道與上月昂船洲大火吹來的差不多，未感不適。她指因為冷氣已關上門窗，但臭味仍然飄入屋，稱「諗住係煲燶嘢。」

翁小姐則以為是漏煤氣，「連騎樓同廚房都聞到呀。」聲稱上月昂船洲大火臭味令她腹瀉4日，感嘆：「呢輪唔知點解咁多火燭㗎呢？」

環境保護署表示現場濃煙猛烈，荃灣區空氣監測站的數據顯示懸浮粒子輕微上升。荃灣、青衣及葵涌一帶的市民可能會受到隨風飄散的煙霧和異味影響，市民可關閉門窗及保持鎮定。

消防初步調查相信，起火原因有可疑，將案件暫列作懷疑縱火，交並由葵青警區重案組跟進，暫未有人被捕。事件中無人受傷，毋須疏散。