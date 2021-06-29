揚言殺死知名政治人物及血洗警署　O記拘2男管有爆炸品和仿製槍械

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-29 19:34

七一前夕，警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱「Ｏ記」）人員拘捕兩名男子，涉嫌管有爆炸品等罪名。警方表示，有人在網上發佈涉及煽動仇恨的公開帖文，並掦言要使用暴力達到訴求，經調查後，警方今日分別在藍田及大埔拘捕兩名男子，起獲1.5公斤爆炸品原材料、580發石屎釘槍彈、包括槍管及扳機等懷疑槍械部件及5支仿製槍械。警方指被捕人士的圖謀仍在調查中，但「不排除有人想趁喜慶日子，造成大規模的傷亡」。據了解，有人在 Facebook散播仇恨言論，並在Telegram與其他人商討製造武器，揚言要殺死一些知名政治人物及血洗警署。

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O記較早時接獲線報，指有人在網上發佈涉及煽動仇恨的公開帖文，並掦言要使用暴力達到訴求，經調查後，警方採取拘捕行動，分別在藍田及大埔兩個私人住宅單位拘捕兩名中國籍男子，他們分別29歲姓李，報稱無業，涉嫌管有爆炸品；及32歲姓張，報稱任職地盤散工，涉嫌煽動、有意圖製造爆炸品及管有爆炸品。警方調查顯示他們互相認識，並會就製造槍械及彈藥交換資訊。據了解，有人在 Facebook散播仇恨言論，並在Telegram與其他人商討製造武器，揚言要殺死一些知名政治人物及血洗警署。

檢1.5公斤製造炸藥原料、580發工業用的石屎釘槍彈

警方在藍田單位房間中，檢獲7包共重1.5公斤的粉末，初步確認為硝酸鉀及硫磺，另外有糖漿，均為製造炸藥原料，並檢獲逾580發工業用的石屎釘槍彈，這些彈藥內藏火藥，管有釘槍彈，須使用在法例上規定的用途及取得合資格證明書，否則會被視作無牌管有彈藥，另外亦在該單位檢獲槍械部件，包括槍管以及扳機，以及製造槍械及彈藥的草圖。從被捕人士的社交媒體及調查所得，警方有理由相信他們有意圖製造有殺傷力的武器去干犯罪行。

警方檢獲製造槍械及彈藥的草圖。

而在大埔單位房間內，警方發現共5支仿製槍械，警方亦於現場檢獲兩名被捕人士有關討論製造槍械及彈藥的通訊記錄。所有檢獲的證物會作化驗，以作進一步證據。

Ｏ記警司鄒旺忠表示，有別過往案件，大部分的槍械均以拆件的形式，從海外網站以郵寄到港，今次有人以五金器具，以粗糙方式自製模仿槍械發射原理的部件。另外警方相信有人用合法途徑購買工業用的石屎釘槍彈，透過獲取內部的火藥加上自製爆炸物，以製造子彈用於非法用途。

Ｏ記總警司何振東表示，檢獲相關證物地點是高密度住宅單位，高危險性低穩定度物品一旦發生意外，造成的傷害是非常嚴重，「社會上仍有一小撮死心不息的人士，企圖以激進手段破壞社會的安寧及穩定。」警方一直保持高度關注，會繼續採取以情報主導的報法行動。

Ｏ記何振東：不排除有人想趁喜慶日子 造成大規模的傷亡

被問及帖文的內容及炸藥用途，何振東稱，相關言論指要殺死某些知名人士，及血洗指定地方。檢獲的炸藥品可以製造成1至1.5公斤的黑炸藥，殺傷力不低，被捕人士的圖謀仍在調查中，「但亦不排除有人想趁喜慶日子，想對一啲人、無辜市民作出傷害」、「造成大規模的傷亡」，案件會繼續調查。

鄒旺忠亦指，在調查過程中發現工業用石屎釘槍彈無合理用途，被捕人士亦無資格證明書，因此該批石屎釘槍彈就屬於非法彈藥。不能排除有人取出石屎釘槍彈的火藥，企圖用以嘗試製作彈藥作為非法用途。至於以五金製作的槍械是否達到一般槍械的火力，要視乎軍械法證根據現場檢獲的部件，是否能夠完成一支槍械及使用的用效性。被捕人士獲得的製作彈藥的資訊途徑仍在調查中，至於是否涉及一些組織及其他人是調查重點。