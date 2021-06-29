黑幫男遭5人抬出拳館　昏迷四日醫生揭有可疑　重案組調查

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-29 17:57

廣華醫院一名27歲男病人自上周六（26日）起留醫四日一直昏迷，性命堪虞，醫生昨日（28日）巡房揭發其頭及身體多處有不尋常可疑傷勢，遂報警求助。據了解，油尖警區重案組探員接手跟進，發現有黑社會背景的事主，於上周六早上由3名男子僱用的士載往廣華醫院，當時有人報稱事主在大角咀打拳時昏迷。 據了解，警方翻查CCTV後，發現事主於上周五（25日）晚獨自進入一工廈單位，而有多名男子稍後登上單位，翌晨事主被5名男子抬離。單位內有拳擊及健身設備，雖無血迹，但有濃烈消毒藥水味道，並有大量衣服及一把新的牛肉刀。警方懷疑案件有可疑，正聯絡曾出入拳館人士調查。

據了解，27歲姓陸男事主有黑社會背景，是水房人馬，有案底。上周六上午9時許，他被三名男子摻扶下，乘搭的士至廣華醫院求醫，當時他已不省人事。當時有人報稱陸前一晚在大角咀一個健身房打拳，至翌晨被人發現昏迷不醒，於是將他送院治理。至昨（28日）下午3時許，醫生巡房替陸檢查時，發現他身體多處有紅腫瘀傷，頭部亦有損傷，認為傷勢可疑，加上事主仍未甦醒，於是報案處理。

拳館有濃烈消毒異味 檢簇新牛肉刀

油尖警區重案組接手調查，聯絡事主父母了解情況，得悉上周六（26日）凌晨時份，事主曾向家人透露自己不回家。經進一步調查後，發現事主數月前租用大角咀一個工廈單位，探員遂掩至該單位調查，發現有濃烈消毒藥水味道，但沒有血迹，裡面確有打拳及健身設備，但一個尼龍袋內竟藏大量衣服及一把簇新的牛肉刀。

探員翻查工廈的閉路電視片段了解事主在事發當日的行蹤。據了解，事主於上周五晚上獨自到達工廈單位，曾有不少人進出上址，但未見事主離開。至至翌日上午9時許，5名男子將昏迷的事主帶離單位，其中3人將事主送院，另外2人將一箱雜物扔到後樓梯。警方現正追緝當日曾出入單位人士調查。

記者今日（29日）到工廈了解，有數名探員在地下翻查閉路電視片段。而涉事單位外沒有任何招牌，門上貼有警方的告示指單位曾發生傷人案件，呼籲有關人士聯絡警方。