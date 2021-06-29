七一｜逾萬警力全日戒備　反恐特勤隊出動　不排除封維園

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-29 20:27

今年「七一」遊行由社會民主連線、天水連線、守護大嶼聯盟等民間團體申辦，昨日（28日）被警方發出反對通知書，申請團體隨後提出上訴，但上訴被駁回。據了解，政府及警隊極為重視七一當日的保安，希望做到萬無一失、滴水不漏，將會動員逾萬警力全日戒備，更派出反恐特勤隊於灣仔一帶高調巡邏。同時，警方發現有人在網上鼓吹他人到維園聚集，不排除會與六四當天一樣，封鎖整個維園。

社民連、天水連線及守護大嶼聯盟申辦「七一」遊行。（盧翊銘攝）

據悉，由於七一有多個重要活動，而且正值中共建黨百年及《港區國安法》實施一周年，警隊嚴陣以待，部署逾萬警力在各區戒備，由早至晚高調巡邏，動員人數更超六四當日，更會出動水炮車及裝甲車在特定位置布防。其中，反恐特勤隊上午會在灣仔區巡邏，確保金紫荊及會展舉行的升旗禮及酒會順行進行，而警方五個總區應變大隊均會全部出動，隨時候命。



據指警方發現有人於網上鼓吹他人於七一下午3時到維園聚集，不排除有人會響應行動，警方有可能會像六四當日一樣，再次引用《公安條例》第17(4)條例，封閉維園及通往該處的通道。此外，當日亦有團體表明會舉行街站，警方會在各區布防，包括銅鑼灣及旺角，留意有關人士有否煽動行為或違反限聚令，一旦發現有違法行動會嚴正執法。

警方於6月4日及6月12日兩日，均在三條過海隧道及主要幹道設置路障，截查車輛及人士，據悉7月1日亦會有相等部署。

▼▼2020年7月1月的七一回歸酒會▼▼

去年的7月1日，警方亦部署6000警力高度戒備。6月28日當日，全國人大常委會一連三日開會，於6月30日表決港區國安法，並在7月1日實施。由於將為7.1增添不穩定因素，警方動員大量警力戒備。