警方搗賣淫集團拘15男女　揭會計師嫖客助妓女匯款收佣

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-30 18:35

警方打擊非法賣淫行動，瓦解一個賣淫集團，拘捕15名男女，包括一名會計師。油尖警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，發現一賣淫集團於內地招攬賣淫女子，以偷渡方式安排她們來港，及後有人於香港為她們預訂酒店房間、照顧生活所需，集團再以Telegram、微信、Whatsapp等通訊軟件為她們尋找嫖客，為賣淫女子提供「一站式」協助。 據了解，其中一名35歲姓f蔡被捕者任職會計師，他曾以嫖客身份光顧相關服務，過程中與一名妓女混熟，該妓女稱在港無銀行戶口向他求助，他應要求協助匯肉金返內地，並從中收取佣金，其後有多名內地妓女亦透過他匯錢，警方調查後相信，會計師主要是做滙錢收佣角色，並沒有參與或協助賣淫集團營運。

警方於本周一（28日）進行代號「嫩芽」的打擊非法賣淫行動，包括突擊搜查油麻地及尖沙咀區內兩間酒店、一間賓館及兩間無牌按摩院，行動中拘捕3名骨幹成員，年齡介乎28至52歲，其中包括一名從事會計專業人士；11名年齡介乎21至39歲的內地賣淫女子，涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」；而一名30歲內地女子則涉嫌「違反逗留條件」被捕。據了解，有黑社會成員參與將內地女子偷渡來港，她們於3月至6月來港。

所有被捕男女現正被扣留調查，部份被捕女子將交由相關部門跟進。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。行動中，人員檢獲港幣約10萬元、人民幣約2000元、多部手提電話、一批避孕套、漱口水及潤滑劑等。