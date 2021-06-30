七一升旗禮前夕　警方會展一帶加強巡邏佈防　新一哥蕭澤頤親督師

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-30 17:04

七一回歸日一如以往會舉行升旗禮及酒會，加上正值中共建黨百年及《港區國安法》實施一周年，警方嚴陣以待。今(30日) 灣仔會議展覽中心一帶實施封路措施外，出入口築起大量水馬，幾乎「五步一警」在門外駐守，亦有大量巡警。新任一哥蕭澤頤下午3時親自到會展督師。

蕭澤頤今午親自到會展督師。

新任一哥蕭澤頤下午親自到會展督師。（蔡正邦攝）

七一回歸升旗禮及酒會明天（1日）在灣仔金紫荊廣場及會展舉行，警方在附近一帶佈防。舊翼出入口外放置大量水馬，幾乎「五步一警」在門外駐守，任何人士出入都要登記，附近一帶亦有大量警車及巡警。

至於舉行升旗儀式的金紫荊廣場，亦被水馬重重圍封。會展周邊多條道路已經封閉。

運輸署早前公布博覽道、博覽道中、博覽道東；由中環及灣仔繞道前往博覽道的支路；介乎博覽道中與會議道的菲林明道；及介乎中環及灣仔繞道東行線灣仔入口與菲林明道的龍和道東行線將於6月30日0時1分至7月1日中午封閉，持有許可證的車輛除外。

而介乎中環及灣仔繞道（西行）灣仔出口與菲林明道之間的一段龍和道（西行），亦將在7月1日凌晨5時30分至中午12時臨時封閉。

據悉警隊部署逾萬警力在各區戒備，由早至晚高調巡邏，動員人數更超六四當日，更會出動水炮車及裝甲車在特定位置布防。其中，反恐特勤隊上午會在灣仔區巡邏，確保金紫荊及會展舉行的升旗禮及酒會順行進行，而警方五個總區應變大隊均會全部出動，隨時候命。