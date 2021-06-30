七一前夕警籲勿參與未經批准集結　稱將果斷執法包括拘捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-30 16:29

天水連線、社民連及守護大嶼聯盟早前申請於明日（7月1日）舉辦七一遊行，被警方發出反對通知書，其後上訴再被駁回。警方今午（30日）於Facebook專頁發文，呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准的公眾活動，又指當日會在相關地點部署足夠警力，果斷執法，包括進行拘捕。

警方表示，就有團體擬於明日在港島區進行集會及遊行，警方認為有需要維護公共安全、公共秩序及保護他人的權利和自由，另外基於2019冠狀病毒病對社會構成嚴重的健康風險，警方指有理由相信舉行活動會對市民的生命與健康構成重大威脅，故發出「禁止公眾集會及反對公眾遊行通知」。申請人提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會經聆訊後，昨日（6月29日）駁回上訴申請，維持警方決定。

警方重申，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。而參與有關活動亦可能違反第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（即「限聚令」）訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。

警方又指昨日拘捕兩名男子涉嫌藏有炸藥、槍械及彈藥，懷疑與早前有人透過社交媒體散播煽動仇恨貼文，揚言要使用暴力達到極端目的有關，顯示香港依然面對公共安全風險。警方呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准的公眾活動，當日會在相關地點部署足夠警力，果斷執法，包括進行拘捕，呼籲市民如發現任何可疑人或可疑物品，請盡快向警方舉報。