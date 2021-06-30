鄒幸彤就六四案被控煽惑非法集結　涉宣傳七一遊行再被捕

撰文： 朱雅霜 林振華 最後更新日期： 2021-06-30 22:58

七一前夕，支聯會副主席鄒幸彤再被拘捕及落案控告。就六四集會一案，鄒幸彤原定7月5日報到，惟其親友指保釋遭警方撤銷。警方表示今日（6月30日）獲得律政司意見後，正式落案起訴鄒幸彤煽惑他人明知而非法參與未經批准集結，她將於本周五（7月2日）在沙田裁判法院提堂。警方又指有人在網上及社交媒體宣傳及呼籲參與被禁止的七一遊行，警方懷疑案件與鄒幸彤有關，遂再次拘捕她作進一步調查。

鄒幸彤6月5日保釋後見記者。（資料圖片）

新界南總區刑事部（行動）警司陳志昌表示，警方於6月4日拘捕一名36歲姓鄒女子，她涉嫌宣傳及呼籲市民參加一個擬於6月4日舉行的公眾活動，惟該活動被警方禁止。她其後獲准保釋候查，警方今日獲得律政司意見後，正式落案起訴她煽惑他人明知而非法參與未經批准集結，違反《公安條例》第17A3A條。她將於本周五在沙田裁判法院應訊。

新界南總區刑事部（行動）警司陳志昌交代案情。（林振華攝）

陳志昌又指早前有團體申請於明日在維園舉行公眾活動，警方隨後禁止申請，而公眾集會及遊行上訴委員會維持警方決定，同時警方留意到有人在網上及社交媒體宣傳及呼籲參與擬於7月1日舉行公眾活動，但該活動已被禁止。警方調查後，懷疑案件與上述姓鄒女子有關，遂再次拘捕她，作進一步調查。

被問到鄒已刪除宣傳七一遊行的帖文，為何仍被指涉嫌宣傳未經批准集結，在上訴被駁回後時隔多少天刪除才違法，陳志昌回應指案件仍然調查中，「呢一刻我唔方便講太多行動細節」，他再次呼籲大眾，原擬定維園舉行的七一公眾活動已被禁止，不要去參與、用任何方式宣傳及呼籲他人參與。被問到在七一前夕拘捕鄒是否預防性拘捕，為何提前撤銷保釋，陳志昌稱就拘捕及檢控的時間，法例要求警方在有足夠的證據下，盡快進行落案起訴。而同案另一名被拘捕的男子，陳志昌稱其案件仍在調查中，未有任何檢控決定。

支聯會：要求立即釋放鄒幸彤

香港支聯會Facebook專頁今晚約9時就事件發出聲明，要求警方立即釋放鄒幸彤。支聯會表示一年一度的「六四」燭光悼念集會自1990年就開始，惟在去年及今年，特區政府借新冠肺炎疫症禁止舉辦「六四」燭光集會，支聯會重申市民在《基本法》保障下有集會和遊行權利，有悼念「六四」的權利和自由，並要求立即釋放及撤銷所有因為悼念「六四」被捕和被檢控人士。

（香港支聯會 Hong Kong Alliance 臉書專頁）

前立法會議員張超雄晚上表示律師已會見鄒幸彤，指她留給大家的話是：「此刻穿著《蘋果》創刊號的T-Shirt，十分應景。我已無法自由地去任何地方，希望大家 7.1 可以堅持發聲。」

本月4日是六四32周年，亦是港區國安法生效後首個「六四」，警方當日早上拘捕支聯會副主席鄒幸彤及一名20歲男子，指有人不理會六四集會已被禁止的決定，於社交媒體宣傳及呼籲市民參與被禁止的公眾活動，涉嫌宣傳或公布未經批准集結。及至翌日下午鄒幸彤獲保釋離開警署，她表示批評警方以疫情為由禁止集會、宣傳集會、宣傳與六四有關的悼念。