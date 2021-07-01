彩明苑法團資金疑遭挪用　法團主席稱戶口被盜竊　警拘48歲男

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-01 02:54

將軍澳彩明苑發生法團款項懷疑遭非法挪用案件，一名男子被警方拘捕，被捕男疑為物業管理公司的物管經理。

將軍澳彩明苑。(資料圖片)

彩明苑業主立案法團於昨日（6月30日）向業主發出通告，指法團多年來累積數千萬的款項，懷疑被佳定物業管理有限公司一名姓黃的物業管理經理欺騙挪用，手法包括通過虛假文書及帳目等。法團委員會成員在知悉事件後，通知房委會及領展代表，並於29日晚上到警署報案。

至於佳定物業管理有限公司，亦向彩明苑業戶發通告匯報事件，指佳定較早時與業主法團委任的核數師，就處理2019-2020年度核數工作時，發現銀行戶口結單結餘與銀行提供的《銀行確認函》結餘不符，佳定財務部再與銀行確認，得悉《確認函》的銀碼正確，初步愒疑事件涉及刑事成份，故在6月22日向警方報案。

佳定的通告指出，查業主法團曾在6月26日，交了3張支票予佳定，作庶支付部份欠費，合共約300萬元，惟6月29日接獲銀行通知未能兌現。佳定遂聯絡業主法團主席何民傑，並引述何民傑指法團的銀行戶口疑被盜竊，只餘下十餘萬元。佳定指，得知事件後，立即帶同翟苑經理到將軍澳警署報案。

據知，有居民對於屋苑的日常事務，包括保安及清潔等工作會否受到影響。佳定物業的通告中亦特意提到：「在此情況下，定必努力維持屋苑正常運作」。彩明苑的現任法團主席何民傑，為當區前區議員，於2019年區選中落敗。

《香港01》就事件向警方查詢。警方回覆指，在將軍澳區拘捕一名48歲姓黃男子，涉嫌「盜竊」。惟涉案金額等仍在調查當中。