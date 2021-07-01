遇襲片段曝光｜銅鑼灣男子刺傷警員後自捅　警重傷兇徒不治

今（7月1日）是香港回歸24周年，七一遊行被警方以疫情為由反對，警方今日在多區戒備，晚上銅鑼灣有警員遇襲中刀，施襲者其後用刀自捅心口位置，警員中刀一刻網上片段曝光。

晚上約10時，大批警員於銅鑼灣SOGO對開東角道及記利佐治街拉起封鎖線，一名執勤PTU警員突遭一名男子用刀襲擊，左肩膊中刀，據報兇徒傷人後自捅重傷，被其他警員合力制服，現場消息指，遇襲PTU警員近肩膊位置中刀，負傷逃避及不支倒地，身上及地上均有血跡，救護車到場為警員急救。現場消息指，警務處處長蕭澤頤在場了解。

根據現場片段，一名攜背包、架眼鏡男子持刀從後刺向一名警員左邊肩膊位置，該名警員受傷受驚，即時躲開，身邊的同袍隨即轉身，一手按着槍袋，一手指向施襲者。現場消息指，有警員拔槍及胡椒噴霧指向施襲者，其後該施襲者用刀刺向自己心口位置，噴出大量鮮血。警員及施襲者均倒地，兩人均需送院治理。