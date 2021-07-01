七一｜「新一哥」蕭澤頤上任一周　銅鑼灣晚上有警員遇刀襲重傷

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-02 00:44

今（1日）是警務處處長「新一哥」蕭澤頤上任一周，晚上銅鑼灣發生警員被人用刀襲擊案，事發於晚上近約10時，現場一名男警員於SOGO祟光百貨對開，被一名男子懷疑以刀插傷肩膊近腋下位置，受傷倒地，施襲者其後再自捅，警員拔槍將疑兇制服，兩人均送院救治，其中疑犯送院搶救後不治。新任警務處處長蕭澤頤接報隨即到場了解案件。 政府於上週五（25日）公布警務處處長「一哥」之位由副處長（行動）蕭澤頤接任。蕭澤頤正式成為一哥後，發生首宗警員遇襲釀成嚴重受傷事件。

事發後新任警務處處長蕭澤頤隨即到場了解。

今日7月1日，香港回歸24周年，七一遊行被警方以疫情為由反對，警方今日多區戒備，上週五（30日）新任一哥蕭澤頤亦親自到灣仔會議展覽中心督師，當天警方在會展一帶實施封路措施，出入口築起大量水馬，幾乎「五步一警」在門外駐守，亦有大量巡警。

警員肩部受傷，身上及地上均有血漬。

晚上約10時，大批警員於銅鑼灣SOGO對開東角道及記利佐治街拉起封鎖線，現場消息指一名執勤PTU警員近距離被一黑衣男用刀襲擊，致左肩膊位置受傷及不支倒地，身上及地上均有血跡，救護車到場為警員急救。現場消息指，警務處處長蕭澤頤在場了解。



根據現場片段，一名男子持刀從後刺向一名警察機動部隊PTU警員左邊肩膊位置，該名警員受傷受驚，即時躲開，身邊的同袍隨即轉身，一手按着槍袋，一手指向施襲者。有警員拔槍及胡椒噴霧指向施襲者，其後該施襲者用刀刺向自己心口位置，噴出大量鮮血。警員及施襲者均倒地，兩人均需送院治理。

警員遇襲網上片段曝光：

警方強烈譴責有人於銅鑼灣持刀襲擊一名警員，警方表示，晚上近10時，一名男子在銅鑼灣近東角道對開，持刀向一名正在執勤的警員施襲。該名男子已經被制服，事件造成一名警務人員左背嚴重受傷，現正送往醫院救治。警方嚴厲譴責此類嚴重危害他人性命的暴力行為，定必追究到底。