七一刺警案｜維他奶證實刺警案死者梁健輝　為公司採購主任

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-02 20:08

銅鑼灣昨晚（7月1日）發生刺警案，50歲男子梁健輝，於SOGO商場對開刺傷一名28歲機動部隊男警員，其後用刀自插胸口，被制服後送院搶救不治，男警留醫情況嚴重。 維他奶證實，死者梁健輝為其公司職員，已聯絡死者家人作跟進及致以慰問，公司亦已啟動緊急支援機制，向因事件致情緒受困擾的同事提供協助及由專人跟進。消息指，刺警前死者已留下多封遺書，稱殺警後會自殺，又提及不滿警方包庇罪犯，探員今日曾到其工作的辦公室調查。

網上流傳一張維他奶公司的內部通告，指死者為其公司職員，又表示已向死者家屬接觸跟進。

消息指，死者梁健輝生前在一間飲品公司任職採購，入職7至8年，並在屯門的辦公室上班，今早有探員到辦公室調查。今日網上流傳一張維他奶公司的內部通告，指死者為其公司採購部採購主任，又表示已向死者家屬接觸跟進。

維他奶回覆《香港01》指，已聯絡死者家人作跟進及致以慰問，維他奶香港亦已啟動緊急支援機制，向因事件致情緒受困擾的同事提供協助及由專人跟進。由於警方正對事件進行調查，現未能提供任何資料。

死者留多封遺書 認為警方包庇罪犯

消息指，死者昨晚刺警前已留下多封遺書，稱殺警後會自殺，並向年邁雙親交代後事。另外警方昨晚於現場檢獲一隻屬於死者的USB，當中儲存的文字文件，寫有死者交代身後事，及有提及向警員施襲的原因，包括認為警方包庇罪犯、無法制衡，又提及警方過往有「暴行」等。另外，警方於搜查疑犯單位時，據悉亦發現電腦及有關反修例運動的新聞剪報。