七一｜警穿戰術背心銅鑼灣執勤　有人天台擲樽一男涉藏刀被捕

撰文： 陳傲淇 陳浩然 余俊亮 歐嘉樂 最後更新日期： 2021-07-02 22:28

昨日（1日）晚上，銅鑼灣SOGO百貨外發生刺警案，今天警方加強巡邏，並穿着具防刺功能的戰術背心執勤，拉起封鎖帶截查可疑人，氣氛嚴肅。 今日下午起於SOGO百貨外及附近一帶繁忙街道上，警方加強保安，大批機動部隊警務人員穿梭巡邏，他們穿着具防刺功能的戰術背心，另外又拉起橙帶封鎖近SOGO門外範圍，不時截查路經可疑男女。傍晚至晚上時段，警方接報銅鑼灣波斯富街有人從樓宇天台投擲3個玻璃樽，幸無傷人，另外執勤警員拘捕兩名男子，分別涉嫌藏有攻擊性武器及阻差辦公。

警員下午起拉起橙帶圍封東角道、銅鑼灣E出口一帶及崇光百貨門外範圍。入夜後，仍有不少身穿黑衣市民，手持一束束白色鮮花打算到場獻花，惟被警員阻止放低鮮花，警員亦在場截停部分人，搜查隨身物品，之後放行。警方於現場，設置揚聲器，廣播呼籲現場人士切勿逗留，否則將會罰款定額通知書。

附近有馬路欄杆被綁上白絲帶，有現場市民與同行人士相擁而哭，互相安慰；有市民情緒激動，跪在地上；亦有家長帶同小童到場獻花，有市民特意放工前往獻花。今日較早時份，警員到場巡邏，亦同樣截查獻花的市民，並將鮮花扔進垃圾桶。食環署職員亦到場清洗血跡。

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警方：兩男銅鑼灣被捕 波斯富街有人投擲玻璃樽

下午5時許，警方接報於銅鑼灣波斯富街87號天台，懷疑有青年擲下3個玻璃樽，事件中無人受傷。警方其後於Facebook表示，下午5時許，有「暴徒」於波斯富街87號附近高處向下投擲玻璃樽。警方說，案發地點人流密集，相關行徑對市民人身安全造成極大的威脅，指現正全力追查犯人身分。警方嚴厲譴責事件，指嚴重危害市民生命安全，必定追究到底，將暴徒繩之於法。

而晚上7時許，警方在銅鑼灣一帶，截查一名可疑男子，發現他藏有一把𠝹刀及一把萬用刀。該名男子涉嫌在公眾地方管有攻擊性武器被捕。另外，於今日行動期間，警方拘捕一名男子涉阻差辦公。

警方又指，早前網上有人發表煽動性帖文，呼籲他人到銅鑼灣東角道以白花悼念昨晚企圖謀殺警察的兇徒，甚至鼓吹他人再策動致命襲擊。警方重申，企圖謀殺警察的施襲者並非「烈士」或「勇者」，而是目無法紀的兇徒，請停止美化及鼓吹暴力。警方會繼續堅定執法，維護法紀。

警方指正於銅鑼灣一帶採取高姿態巡邏，積極截查可疑人、並對車輛進行截查。防止再有任何危害公共安全的事件發生。並關注有人涉嫌在人多擠逼的鬧市內藏有攻擊性武器，不排除有人企圖利用相關物品傷害市民或警務人員。警方現正不斷檢視及更新各區部署，針以防止及打擊罪案。