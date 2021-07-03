七一刺警案｜市民銅鑼灣續獻花悼念　警穿戰術背心、背對背截查

撰文： 楊婉婷 余睿菁 陳傲淇 最後更新日期： 2021-07-03 19:36

7月1日，50歲男子在銅鑼灣以刀刺傷警員後自刺左胸身亡，受傷警員留醫3日後情況轉為穩定。有市民於昨日及今日（2日及3日）到事發現場獻上白花悼念，多名警員在場戒備，並截查在場人士。記者於今午5時許在場視察，發現有手持白花的市民被警員截查，有市民更先後兩次遇查。現場警員皆穿上具防刺功能的戰術背心，進行截查時會背對背，相信是防止再有人施襲。

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李家超﹕鼓吹或煽動恐怖活動或違國安法

新上任的政務司司長李家超今日發表首篇網誌，提及刺警案。他指網上有人鼓吹支持涉嫌企圖謀殺警員兇手，「包括所謂悼念、獻花」，有關行為無疑繼續鼓吹破壞，威脅香港的安全和秩序，「任何人鼓吹或煽動恐怖活動，更可能觸犯《香港國安法》恐怖活動罪，是極嚴重罪行。」

而保安局局長鄧炳強今日出席活動後，亦再次回應刺警案。他表示，留意到近日有不少人支持及贊同有關行為，更舉例指留意到昨日有一名家長帶同子女到場企圖悼念恐怖分子，他對此感到心寒，質疑「到底係咪想下一代全部變成嗜血恐怖分子？」

對於不少市民到場悼念獻花後被驅趕，鄧炳強回應指，要視乎獻花行為會否引起其他混亂、或引致其他違法行為，因此警方必須在場執法。