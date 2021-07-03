七一刺警案｜死者甫抵銅鑼灣即襲警　曾短暫任《蘋果日報》資料員

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-03 22:11

7月1日在銅鑼灣刺傷警員後自插左胸身亡的50歲男子梁健輝，消息指，他多年前曾任職現已停刊的《蘋果日報》資料員數個月，生前是維他奶公司的採購主任。梁雖然不活躍於社交媒體，但關注反修例事件，他留下的遺書中表明殺警後會自殺，又提及警方包庇罪犯、無法制衡，亦有批評《港區國安法》。 警方追查又發現，梁健輝案發前乘搭港鐵列車到達銅鑼灣，一出閘後便上地面，不曾在銅鑼灣徘徊，未幾便在東角道以刀從後襲擊警員，警方正調查他犯案前的行蹤及有無接觸任何人士。

男子以刀自捅心口位置，手掩胸口流血。（黎家威 / 眾新聞圖片）

據了解，梁健輝於2008年曾在《蘋果日報》資料室工作數個月，其後於2016年加入維他奶公司，任職採購主任，其個性內向文靜，平日在公司大多獨自吃飯，亦不會與人談論政見。據悉，警方調查發現，梁並不活躍於社交媒體，但甚為關注反修例事件，家中存有反修例單張及報紙。

警方於梁的身上發現一隻USB隨身碟，內存了多封遺書，分別寫給父母、同事、警方及市民。其中，他向父母交代後事，表明會在殺警後自殺；向同事交代工作的安排。至於針對警方的信件中提及警方包庇罪犯及無法制衡，對此心生不滿。而寫給市民的遺書則批評《港區國安法》。

警員遇襲網上片段：

保安局局長鄧炳強早前形容事件為「孤狼式本土恐怖襲擊」，香港警察Facebook於今日晚上（3日）再度發文，形容該男子7月1日晚上企圖謀殺警察及後自殘導致身亡，懷疑是「孤狼式施襲者」。兇徒目無法紀，在公眾地方嚴重傷害警務人員，明顯是在挑戰法律，破壞社會安寧。

文章又解釋「孤狼」兩字，指是由英文"Lone Wolf "翻譯成中文的用語，而「孤狼式」恐襲是指個別不受恐怖組織指派或協助的人或小組，透過互聯網或其他途徑接觸到一些極端或恐怖主義的思想而被激化，再策劃襲擊。這類的恐襲比傳統恐怖組織策劃的恐襲更難預防，因為他們被激化的過程較隱蔽及地下化。

警方重申，絕不容忍任何人為達目的而訴諸暴力，定必嚴正執法以保障公共安全及公共秩序。市民如有任何罪案消息，請即通知警方。