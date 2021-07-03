行山猝死│24歲樂行童軍嘔痰昏迷送院亡　導師施急救疑力竭暈倒

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-07-04 00:07

西貢今日（3日）發生童軍行山猝死意外，一行21人的童軍及導師今早由北潭涌出發行山前往萬宜水庫，至西貢擺頭墩時一名24歲姓易樂行童軍疑因中暑突然暈倒，由直升機送院後不治，同行另一名53歲男導師亦告不適送院。消息指，死者於休息期間突然嘔痰後昏迷，事前並無異樣及不適，而導師為其進行心外壓急救後疑力竭暈倒。 急症科醫生指出如身體無法透過排汗散熱，即使已經停下休息亦有機會中暑，建議行山人士需帶備足夠食水，亦應避免酷熱天氣及正午時間行山，如當日身體不適，曾服食藥品亦不應行山。

香港童軍總會表示，今日一名姓易24歲樂行童軍於西貢參與地圖閱讀訓練時暈倒，送院經搶救後不治，總會指深表惋惜，並向他的家人致以深切的慰問，會盡力為他們提供協助。

消息指，男死者加入童軍逾十多年，過去沒有長期病，並一直積極參與活動，亦會擔任領袖崗位帶領其他年幼學員。今日他以學員身份參加活動，考驗地圖閱讀能力，活動共有7名導師分組帶領14名學員，眾人於出發前已確保帶備足夠食水及乾糧。

休息時突然嘔痰昏迷

至下午2時許，眾人行至擺頭墩一處樹蔭位置休息近半小時，當時死者未見異樣及不適，惟於休息期間死者突然嘔出一口痰，並失去知覺暈倒，導師即時報警及施以急救，隨後由飛行服務隊直升機送院。過程中一名施急救的導師亦疑因筋疲力竭，一度感暈眩，其後恢復清醒，同樣由直升機送院治理。

醫生：停下休息如無排汗亦有機會中暑

急症科專科醫生蔡振興表示，天氣酷熱下如流汗過多但未有補充足夠水分，即使已經停下休息，但身體無法透過排汗散熱亦有機會導致中暑，表徵包括面部會泛紅及體溫會升高等。蔡振興建議行山人士需帶備足夠食水，亦應避免於正午時間行山，如當日身體不適，曾服食藥品亦不應行山。另外，如果遇到同行友人中暑，應盡快帶他到陰涼地方，解開其衣服及用水灑向其身體散熱，並盡快報警將事主送院。

攀山專家鍾建民指，涉事路段難度不算高，惟今日氣溫較高，天文台亦發出酷熱天氣警告，再加上近中午時段「太陽曬到正」，如果行山路段無風或風力微弱，行山人士容易中暑不適。鍾建民建議盡量避免酷熱天氣下行山，另外行山時亦要多喝水，如感不適要即時告知同行朋友及於蔭涼地方休息。