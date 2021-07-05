陸空搜救行山失蹤黃煒琳　父母憂心　消防蛙人潛落古洞水塘尋人

撰文： 鄧詠中 最後更新日期： 2021-07-05 12:30

42歲女子黃煒琳周六（3日）獨自前往古洞水塘行山，警方失蹤人口組、消防、民安隊及政府飛行服務隊直升機，第二日到水塘陸空搜索。消防更派出蛙人落水塘搜救。其男友Billy接受《香港01》訪問時強調黃行山經驗超過5年，一定會帶水、太陽帽等裝備，而且身體健康，為人顧家正面沒有財務等困難，相信意外因天熱中暑所致，希望上周六行古洞水塘的山友提供資訊，讓救援人員盡早尋回失蹤女友。

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黃煒琳失蹤踏入第三日，新界北總區失蹤人口調查組身穿「尋」字藍色T裇，亦派出警犬隊在古洞水塘一帶協調搜索。政府飛行服務隊直升機在上空盤旋，民安隊、消防員在酷熱天氣下登上搜索。

對於獨自行山失蹤，黃煒琳男友Billy接受《香港01》訪問時表示，當日曾向女友了解原因，獲回覆「約唔到人」。但由於當時黃已開始行程，Billy只能叫她小心，可惜未能阻止意外。他表示有山友指曾見黃向麒麟山山徑走，但考慮到該路段「唔係咁危險」所以沒有即時提點。

Billy強調黃行山經驗超過5年，一定會帶水、太陽帽等裝備，而且身體健康，為人顧家正面沒有財務等困難，相信意外因天熱中暑或失足所致。他指女友父母非常擔心，自己亦徹夜無眠，希望周六行古洞水塘的山友提供資訊，讓救援人員盡早尋回失蹤女友。