手推車佔輪椅位惹爭執　婦人不滿大力搬走致損毀　車長涉刑毀被捕

撰文：鄧海興楊婉婷鄧栢良
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昨（7月5日）晚上7時許，據報一名59歲姓陳婦人，搭巴士途經秀茂坪順利邨對開巴士分站時，其放於車上的一輛手推車，被31歲姓李男車長移至車內行李架，導致車仔及保溫壺有損毀。警方趕抵調查後，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕車長。
據了解，陳婦在港鐵黃大仙站對開，登上涉事214號線九巴，並將所攜帶的一輛手推車，放於巴士的輪椅位。車長見狀，遂要求她將車仔放於其他地方，雙方一度爭執。其後巴士駛前至沙田坳道分站時，車長疑粗魯地將手推車移至車內的行李架上，引起陳婦不滿，期間有其他乘客疑不值陳婦所為，亦與其爆發罵戰。直至巴士再駛至順利邨對開巴士站時，她發現車仔及車內的保溫壺損毀，於是報警。
一名59歲姓陳婦人，搭巴士途經秀茂坪順利邨對開巴士分站時，其放於車上的一輛手推車，被31歲姓李男車長移至車內行李架，導致車仔及保溫壺有損毀。警方趕抵調查後，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕車長。（鄧栢良攝）
過往巴士輪椅位的使用情況，已曾引發多次爭議。不少搭客因將嬰兒車、手推車或隨身行李等物品，置放於巴士輪椅位，與車長發生爭執、甚至引發乘客與乘客之間的罵戰。有輪椅客亦因位置被佔據，曾被拒登車。不少人認為車長有維持輪椅位不被佔據的責任，但亦體諒他們隨時被缺德乘客刁難的慘況，認為巴士公司需提供更多支援，以協助車長解決相關問題。