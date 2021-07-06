手推車佔輪椅位惹爭執　婦人不滿大力搬走致損毀　車長涉刑毀被捕

昨（7月5日）晚上7時許，據報一名59歲姓陳婦人，搭巴士途經秀茂坪順利邨對開巴士分站時，其放於車上的一輛手推車，被31歲姓李男車長移至車內行李架，導致車仔及保溫壺有損毀。警方趕抵調查後，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕車長。

據了解，陳婦在港鐵黃大仙站對開，登上涉事214號線九巴，並將所攜帶的一輛手推車，放於巴士的輪椅位。車長見狀，遂要求她將車仔放於其他地方，雙方一度爭執。其後巴士駛前至沙田坳道分站時，車長疑粗魯地將手推車移至車內的行李架上，引起陳婦不滿，期間有其他乘客疑不值陳婦所為，亦與其爆發罵戰。直至巴士再駛至順利邨對開巴士站時，她發現車仔及車內的保溫壺損毀，於是報警。