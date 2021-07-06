皇后山公屋地盤男工遭工字鐵擊斃　工友質疑地盤趕工肇禍

撰文： 朱雅霜 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-07-06 21:05

皇后山公屋地盤發生致命工業意外，今日（6日）下午3時許，粉嶺軍地龍馬路一個興建公屋地盤，據報一名72歲男工人工作期間，一個長10米、闊1米工字鬆脫甩，並擊中他的頭部，他受傷昏迷。救護員接報將傷者送往北區醫院，惜經搶救後不治。警方初步調查，案件列工業意外。 勞工處發言人表示，勞工處現正調查今日下午在粉嶺發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

死者家屬接獲趕到醫院，女親友傷心痛哭。（楊嘉朗攝）

事主72歲姓馮，從事建造業數十年，是一名鐵器工人，與現年逾70歲的妻子有兩名兒子，均已成年。多名親友驚悉噩耗後趕到醫院，有女親友傷心痛哭，需要他人安慰。馮的孻子指現時仍未清楚事發經過。

工友指同時拆除閘板及工字頂 工字鐵墮下擊中事主

一名工友陪同事主送院，他透露，今早管工安排事主與另一名同事在第4座負責移除閘板，同時另一批工友在上方移除工字頂，其間無為意下方有人，工字鐵墮下並擊中事主，令他淌血。主任聞訊趕至，為事主急救，其後救護車到場將他送院，惟最終不治。該名工友指出，近日地盤趕工，不時催促「起貨」，拆除閘板及工字頂不應同時進行。工友又指，事主是一名好好先生，人緣好，他慨歎：「晏晝先一齊食飯，有講有笑！」

工友陪同事主送院，惟事主最終不治。（楊嘉朗攝）

工業傷亡權益會（工權會）總幹事蕭倩文表示，一般移除閘板及工字頂不應同時進行，存在危險，不能因為趕工罔顧安全，進行相關工程期間，要清晰通知工人其他工友位置。蕭倩文補充指，由於工權會未了解現場工程進度，現時未能確定意外成因。

房屋署發言人表示，有關工人受僱於承建商保華建築營造有限公司，當時正進行拆除鐵架工程。承建商會跟進及處理撫恤金的安排。

翻查資料，今年2月23日皇后山另一個地盤亦曾發生奪命工業意外。當日早上11時37分，一名39歲姓洪男子工作期間失足墮下，倒卧平台，當場不治，遺下妻子及分別6歲及10歲年幼女兒。