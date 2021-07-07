七一刺警案︱事發一周再有市民到場獻花　地盤管工藏工具被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-08 00:10

今日（7日）為七一銅鑼灣刺警案發生後的一周，仍有大批警員駐守崇光百貨門口外、東角道一帶。當日50歲疑兇梁健輝以利刀刺向警員後自殺亡，網上有人表示，今日是死者「頭七」，呼籲公眾進行悼念。 下午約4時，警方在軒尼詩道一帶巡邏期間，截停一名穿黑衣持白花女子調查，在該名女子的斜揹袋中檢獲一把鎅刀。該名26歲姓馮本地女子涉嫌藏有攻擊性武器被捕。另外於晚上11時，一名男子被警員截查時搜出包括防毒面罩、鎅刀、螺絲批等物品，其後被警員拘捕。男子友人稱他任職地盤管工，剛下班路經此處。

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七一刺警案發生一周，今日仍有大批警員在事發現場，崇光百貨門口外駐守戒備，並在附近巡邏，不時截查穿黑衣的市民，進行搜身。傍晚時段，人稱「王婆婆」王鳳瑤手捧白色鮮花到崇光百貨門口。警員不斷截查前來悼念的市民，並呼籲他們不要逗留附近一帶，又警告他們不要將花束遺在現場，否則將控亂拋垃圾。 現場，有市民雙手合十祈禱，警員要求她停止行為。

警方於女子的斜揹袋中檢獲一把鎅刀。 （警方提供）

警方在Facebook專頁表示，留意到網上有人呼籲公眾到銅鑼灣東角道崇光百貨外，悼念七一刺殺警員不遂再自殺的男兇徒，為保障公眾安全，警方加強在該區附近一帶的巡邏，並高度關注有人涉嫌在人多擠迫的鬧市內藏有攻擊性武器，不排除有人企圖利用相關物品傷害市民或警務人員。警方現正不斷檢視及更新各區部署，針對可疑人物及車輛進行截查，以防止及打擊罪案。下午約4時，警員在軒尼詩道截停一名穿黑衣持白花女子，在其身上的斜揹袋中檢獲一把鎅刀，立即以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕帶署扣留，案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。

晚上10時許，一名年長女子持花及寫上「七七盧溝橋事變」紙張在Fashion Walk附近徘徊，一對男女不滿，雙方發生口角，其後男子推了老婦一下，男子被帶上警車，老婦則由救護車送院檢查。

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晚上近11時，警方於東角道對開，截查幾名男子，並於其中一名男子背囊搜出防毒面罩、鎅刀、螺絲批等物品。 該名男子朋友聲稱，被捕男子任職地盤管工，剛下班路經此處。警員將男子帶上警車。

政務司司長李家超早前曾表示「所謂悼念、獻花」有關行為無疑繼續鼓吹破壞，威脅香港的安全和秩序。不過，連日來不時有市民到銅鑼灣事發現現場獻花。