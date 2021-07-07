戀足狂專捉校服小學生入後巷影腳　昨犯案斷正　3受害人8至11歲

撰文： 朱雅霜 林振華 最後更新日期： 2021-07-07 21:23

一名「戀足狂」今年5月在旺角尾隨一名穿校服女童，從後踩甩其鞋子，再藉詞幫她穿回，將她從大街拖到後巷，趁她踎低穿鞋時偷拍其腳部，女童逃走時遭箍住及威脅， 學校社工得悉後報案。及至昨日（6日）該名變態男子再在街上尋找獵物，企圖拖走一名10歲穿校服男童時，被埋伏警員及時制止及拘捕，警方檢查疑犯手機時，再揭發另一名8歲穿校服男童曾受害。

被捕男子40歲姓劉，涉嫌非禮、作出有違公德的行為及刑事恐嚇被捕，現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第九隊接手調查。2男1女受害人年齡介乎8至11歲，警方指他們沒有被進一步性騷擾。據了解，嫌疑人曾要求部份受害人換上拖鞋，拍攝腳部，不涉及小腿或以上身體部份。

首宗案件發生於5月14日下午12時半左右，一名穿着校服的11歲女童獨自返家，途經弼街近上海街交界時，突然被一名陌生中國籍男子尾隨並從後踩甩她的鞋，男子藉口幫她穿回，將她從大街拖到後巷。當女童踎低穿鞋時，男子用手機拍攝她腳部，女童發現受驚，試圖逃走期間，男子從後箍住女童頸部，威脅她不可以告知家人。女童及後通知學校社工，由社工陪同報警。

警方翻查大量閉路電視片段，鎖定嫌疑人樣貌、特徵及出沒地點，並加強街上巡邏。昨（6日）晚7時，旺角警區特遣隊成員在上海街巡邏時，發現一名中國籍男子不斷徘徊並窺探小朋友，更不時行近小朋友，警員遂尾隨觀察。及至塘尾道51號B對出，一名穿校服男童走出餐廳，疑人即尾隨並突然捉住男童右手，指其鞋帶鬆脫。男童掙脫並不理會男子，惟男子再強行拖住男童前行，男童極力反抗。附近監視的警員即上前表露身份及調查，證實男童不認識對方，其動作令男童害怕，於是作出拘捕。進一步調查，發現該名男子與5月14日案件有關。

男子被捕後，警方翻查其手機內的相片，發現第三名受害男童（8歲）。前日下午4時，在太子界限街，男童身穿校服獨自前往汝州街補習時，被疑人踩甩鞋及拖往後巷，並換上疑人自備的拖鞋，再拍攝其腳部，男童雖然受驚，但沒有告知父母。

警方呼籲未報案的同類案件受害人或目擊案發經過的人士盡快致電3661 8715與調查人員聯絡。