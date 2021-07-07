涉匿女廁偷拍女同袍　葵涌警署20歲男警被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-08 00:10

葵青警區爆出有警務人員匿女廁偷拍事件。葵涌警署刑事調查隊一名20歲男警，今日（7日）疑在警署女廁內以手機偷拍一名26歲女同袍，其間被一名機警女督察發現，偷拍者連忙奪門逃離女廁，警方追查後拘捕一名男警，正就事件展開調查。

據悉，涉事男警20歲，外表俊朗，是足球健將，他加入警隊一年多，原隸屬軍裝，早前才調往葵涌警署刑事調查隊。被偷拍的女同袍樣子娟好，貌似電視藝人。

案發於今日早上7時許，涉事男警匿藏在葵涌警署女廁內，伺機用手機偷拍一名女督察，惟被對方發現，結果事敗。涉事男警連忙奪門而出，女督察尾隨追出女廁無果，最終男警逃離現場。

案中26歲女同袍受害，警方事後翻查閉路電視，鎖定一名男警與案有關，以涉嫌「作出有違公德的行為」將其拘捕。消息稱，警方在涉事男警的手機內發現有其他片段，相信有其他女受害人。案件交新界南總區重案組跟進。

警方深夜回覆《香港01》查詢稱，被捕男警為休班警務人員，已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

今次是一個月內第二宗警務人員疑偷拍女同袍事件，上月9日沙田警區亦爆出有人偷拍一名便裝女警的胸部半身照，拍攝地點是沙田警區刑事部一名總督察的辦公室內，沙田警區事後展開調查。