屯門13歲女童拒與17歲前男友復合　遭威迫下跪痛毆　7童黨落網

撰文： 朱雅霜 陳浩然 最後更新日期： 2021-07-08 17:50

因應學校開始放暑假，屯門警區進行一項代號「逐影」的針對青少年罪行行動，偵破一宗童黨欺凌案。一名13歲女童疑拒與17歲前男友復合，遭誘使前往區內一個商場平台講數，並糾眾威迫她和好如初。女童在眾人欺凌下，被迫下跪、謾罵、拳打腳踢，復遭拍下被欺凌相片。及至上月，童黨再次欲與女童見面不遂後，出言恐嚇。重案組昨日（7日）拘捕7名男女，涉嫌「普通襲擊」及「刑事恐嚇」，他們大部分為初中學生。

其中一名18歲疑犯無業，有案底及三合會背景。（陳浩然攝）

一名13歲女童年初經網上社交平台，結識一名17歲青年並成為情侶，其後因感情問題發生爭執而分手。及至5月，前男友糾同一群青少年友人，誘使女童前往屯門一個商場平台，其間威迫她復合，要求她跪下並不斷謾罵，有人更對她拳打腳踢一段時間，並拍下毆打相片。女童逃走後，因擔心再被打而無即時報案。

及至上月底，受害女童被施襲者加入一個WhatsApp群組中，並再次相約她外出遭拒，有人聲稱會再打她，並聲稱會到其家中淋紅油。女童擔心不已，與家人商量後報警。

屯門警區重案組第一隊高級督察蔡翹暉稱，重案組接手調查後，昨日以涉嫌「普通襲擊」及「刑事恐嚇」，在屯門、元朗及觀塘拘捕3男4女，年齡介乎13至18歲，分別報稱為學生及無業，大部分為初中生，警方指，他們經朋友介紹，透過不同的社交網站及應用程式認識，當中有人有三合會背景。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。警方接獲報案後，即時將受害女童個案轉介由社工跟進。