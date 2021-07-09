七一刺警案｜兩男行人隧道內寫「梁健輝烈士」盼安息　涉刑毀被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-09 20:22

50歲男子梁健輝於7月1日在銅鑼灣刺傷警員後自插左胸身亡，警方將案件定性為「孤狼式本土恐怖襲擊」。警方今拘捕兩名分別20歲及27歲的男子，涉嫌刑事毀壞。他們被指於屯門一條行人隧道的牆身上寫上「梁健輝烈士，2021.7.1，R.I.P.」的字眼，並取來生果等祭品拜祭。警方搜查兩人住所後，檢獲牽涉宣示香港獨立、反修例、違反國安法等的書籍、旗幟及政治文宣。

屯門警區刑事部總督察（調查）黃秀玲表示，青山分區特遣隊人員今（9日）凌晨進行情報主導的反罪惡行動時，於屯門兆安苑一行人隧道內發現兩名形跡可疑的男子，其中一名男子用黑色箱頭筆在牆壁上寫上塗鴉字句，內容提及在銅鑼灣以刀襲擊當值警員的兇徒，寫上「梁健輝烈士，2021.7.1，R.I.P.」，希望他安息。另一名男子則取出水果及其他祭品置於地上作拜祭。

兩男家中搜出港獨、反國安法文宣

警方採取拘捕行動，以涉嫌刑事毀壞，拘捕兩名分別20歲姓梁及27歲姓陳的男子。被捕兩人報稱學生及地產代理，現正被扣留調查。案件交由屯門警區刑事調查隊第五隊跟進。同時，警方亦在兩人住所中搜獲牽涉宣示香港獨立、反修例、違反國安法等的書籍、旗幟及政治文宣。

黃續指，今次的拘捕事件與過去數天港島區所謂的悼念活動相同，都是美化及英雄化企圖謀殺警員的兇徒，並歌頌及鼓吹孤狼式襲擊，無疑於支持及助長違法行動。兩名被捕男子涉及實際的刑事罪行，而在他們家中搜出的文宣涉及港獨、反修例、反國安法等思想。警方重申，任何人宣揚恐怖主義，或煽動，或支持實施恐怖活動，可能觸犯《香港國安法》下的恐怖活動罪。市民作出煽動等行動亦有可能干犯刑事罪行條例下的煽動罪。警方會繼續密切留意情況，作出策略性部署，以打擊任何違法行為。