光城者土製炸彈案　消息：警國安處再拘5人　包括另一金主

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-12 10:07

組織「光城者」被指策劃在不同地點放置爆炸品TATP，警方國安處繼本月5日拘捕9男女，據了解今（12日）再拘捕5名懷疑涉案人士，分別4男1女，包括居於牛池灣一名「金主」。被捕人黑布蒙頭，由警員押送往停車場搜車。 先前被捕的包括懷疑是其中一名「金主」、浸大持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅，以及其任職中學女職員的妻子。至於3名被捕的中學男學生，被控以《港區國安法》的「串謀恐怖活動罪」，案件上周（7日）在西九龍裁判法院提堂，被拒保釋，案件押後至本年9月1日再訊。

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警務處國家安全處高級警司李桂華早前召開記者會，指「光城者」租用尖沙咀彌敦道一賓館單位，用作爆炸品實驗室及儲存化工原料。爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德表示，在尖沙咀一爆炸品實驗室內存有實驗室工具、微量TATP化工原料，以製造出一個具殺傷力的爆炸藥，而這些物品在不穩定狀況下，隨時有爆炸風險。

對於組織「光城者」企圖策劃本港恐怖襲擊，李桂華指疑犯今年初開始活躍，他們會擺街站及派發文宣等，早於今年5月警方以國家安全曾作出拘捕行動。初步相信「光城者」成員於今年6月租用尖沙咀彌敦道一賓館單位，最近開始設立爆炸品實驗室。

行動中，警方檢獲微量原材料、製造工具及小量炸藥，至於真實的爆炸品數量仍有待檢驗。警方於上址檢獲行動指南，顯示疑犯企圖於7月上旬策動計劃，針對大量市民受到傷害，動機更提及「香港獨立」訴求等字眼。警方指，市民如有懷疑及舉報可向警方聯絡，而化工原料從業員如果有懷疑，亦可以與警方聯絡，更呼籲家長留意子女去向、避免他們被人唆擺去進行違法行。