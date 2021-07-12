大埔三屍命案│警列謀殺及縱火案　街坊形容喪生小姊妹乖巧

撰文： 彭愷欣 蔡正邦 黃慧姍 最後更新日期： 2021-07-12 16:17

大埔鄉事會坊美雲樓發生三屍命案，居於劏房的3母女身陷火海，獲救後被揭身中多刀慘死，警方將案件列作「謀殺」及「縱火」案處理，並拘捕一名與死者母女同居的62歲男子。附近茶餐廳負責人稱，認識喪命的3母女，形容兩名女童乖巧、整潔，平時見到面時人會打招呼，對事件感到傷心。

街坊對火警議論紛紛，稱火警發生前曾聽到單位傳出爭吵聲，懷疑有人發怒並犯下滔天罪行。現場美雲樓地下一茶餐廳負責人金先生稱，認識罹難的三母女，得知她們於火警中不幸喪生後，心情沉重。他續指，三母女於5、6前已在上址居住，身為人母的女死者說話口音似是新移民，兩名女童「很乖、衣著普通但乾淨」，平日會主動互相打招呼，但自己不曾見過男傷者。金先生又憶述與喪命小姊妹過去相處的點滴，指多年前小姊妹在家中玩發泡膠飛機時，不慎將飛機跌其位於美雲樓2樓的辦公室簷篷上，由於太難取回飛機，金先生最後於商場買了兩隻新的發泡膠飛機送給兩女童。

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事發於今日凌晨1時許，大埔鄉事會坊唐樓「美雲樓」一劏房內有爭吵及打架聲，未幾便冒出濃煙，鄰居劏房戶隨即報警求助。警方及消防接報到場，於後樓梯發現62歲姓姚男子，他陷入半昏迷狀態送院。數分鐘後，人員再於單位內發現42歲的女住戶及其分別13歲及8歲的女兒，3人均已失去知覺，由救護車送往醫院搶救後證實不治。

據了解，女住戶與2個女兒居於肇事單位，後來女住戶與姚男發展為情侶關係，姚男去年年尾搬入同住。消息稱，姚男近日懷疑女朋友結識了新歡，今日凌晨時分，有人因感情問題發生爭執，其間姚男持刀襲擊女友，導致其身上、頭部多處嚴重受傷，過程中兩名女童於睡夢中被吵醒，發現母親遭襲擊，上前制止時同遭姚男斬傷。其後單位發生火警，3母女被救出時均發現身上有刀傷，當局懷疑火警有可疑，至今日上午11時48分，警方將案件列作「謀殺」及「縱火」案處理，警方將姚男拘捕，據悉，他為地盤工人。